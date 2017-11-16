"Велесстрой" будет одним из главных участников строительства Амурского ГПЗ

Для компании ВЕЛЕССТРОЙ 2017 год ознаменован масштабным событием: в августе был дан старт заливке фундамента комплекса Амурского газоперерабатывающего завода в районе города Свободный Амурской области. Крупнейшее в России и одно из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа начала строить компания ООО "Велесстрой". В июле компания заключила контракт на строительные работы и монтаж установок по криогенному разделению газа на Амурском ГПЗ.

Что такое Амурский ГПЗ?

— это крупнейший в России и один из самых масштабных в мире завод по переработке природного газа (42 миллиарда кубометров природного газа в год);

— это ключевое звено технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири";

— это единственный газоперабатывающий завод в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке;

— это крупнейшее в мире производство гелия (до 60 миллионов кубометров в год);

— мощности завода позволят также производить этан (около 2,5 миллионов тонн в год), пропан (около 1 миллиона тонн в год), бутан (около 500 тысяч тонн в год), пентан-гексановую фракцию (около 200 тысяч тонн в год).

© Фото : ООО "Велесстрой" © Фото : ООО "Велесстрой"

Площадь основной строительной площадки завода — более 600 гектаров, что примерно равняется 800 футбольным полям. Проектом предусмотрено постепенное строительство 7 технологических линий или ниток, мощность каждой достигнет 7 миллиардов кубометров природного газа в год. На первом этапе будут сданы в эксплуатацию две нитки. Затем производственная мощность будет ежегодно наращиваться по одной нитке. Каждая из них — это независимый комплекс по переработке газа.

ООО "Велесстрой" на Амурском ГПЗ

Компания стала субподрядчиком по строительству завода. ООО "Велесстрой" будет выполнять полный комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, включающих свайные, бетонные, монтажные, электротехнические и электромонтажные работы. А это значит, что именно ООО "Велесстрой" стала одним из ключевых участников строительства.

Кроме строительства технологических установок и объектов общезаводского хозяйства, проект предполагает создание подъездных дорог, железнодорожных коммуникаций, причала на реке Зее и жилого микрорайона в городе Свободном для работников будущего предприятия.

© Фото : ООО "Велесстрой" © Фото : ООО "Велесстрой"

Благодаря упорному труду, выполнению планов и достижению поставленных целей, в 2017 году компания ВЕЛЕССТРОЙ впервые вошла в рейтинг ТОП-250 крупнейших мировых подрядчиков, сразу же заняв 147-ю строчку. Рейтинг был составлен американским изданием ENR "250 крупнейших международных строительных подрядчиков" (TOP-250 International Contractors).

На правах рекламы