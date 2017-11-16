Медведев поручил РЖД возобновить продажи билетов в плацкартные вагоны

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Председатель правительства Дмитрий Медведев в четверг в ходе заседания правительства России сообщил, что дал поручение РЖД и ведомствам возобновить в середине ноября продажи билетов в плацкартные вагоны.

"Есть целый ряд резонансных вещей. Не так давно обсуждался вопрос о приостановке продажи билетов на плацкартные и общие вагоны с датой отправления с 1 января 2018 года, нужно все возобновить, прямо с середины этого месяца такое поручение даю и железной дороге и, естественно, министерству транспорта и антимонопольной службе", — сказал Медведев в четверг на заседании правительства.

Старт продаж билетов на 2018 год в плацкартные и общие вагоны намечен на 17 ноября, сообщается на сайте "Федеральной пассажирской компании". Отмечается, что указанные сроки соответствуют правилам перевозок, а также дате вступления в силу приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об индексации тарифов.

Ранее РЖД сообщили, что с 3 ноября временно прекращена продажа билетов в плацкарт и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся с 1 января 2018 года, из-за отсутствия решения ФАС о тарифах на пассажирские перевозки на 2018 год. Позднее в совместном сообщении ФАС, Минтранса и РЖД, размещенном в телеграмм-канале службы, говорилось, что Минтранс совместно с ФАС выработают консолидированную позицию по этим тарифам, а продажи билетов на 2018 год возобновятся не позднее 16 ноября.