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Экономика

В Минфине рассказали о возможном компромиссе по долгу Украины

11:4116.11.2017
(обновлено: 12:32 16.11.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМинистерство финансов. Архивное фотоМинистерство финансов. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СОЧИ, 16 ноя – РИА Новости. Компромисс по долгу Украины в три миллиарда долларов возможен, если другая страна выкупит его у России, рассказал замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Доллар, деньги, график, биржа, акции, облигации, снижение, увеличение
© РИА Новости
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Он напомнил, что Москва не раз говорила, что готова обсуждать варианты внесудебного урегулирования долга. Сейчас такие переговоры идут через посредников.

Сторчак отказался комментировать ход этих переговоров. "Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования на Украину в силу своего особого отношения с Украиной, мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения. Все-таки нагрузка, связанная с возвратом трех с лишним миллиардов долларов, — существенная нагрузка на любой бюджет. Мы это хорошо понимаем", — заявил Сторчак.

Денежные купюры и монеты США и Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Украина разместила суверенные еврооблигации на три миллиарда долларов в пользу России в конце 2013-го. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, но затем допустил дефолт по ценным бумагам и предложил реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях. Москва настаивала на суверенном характере долга и предлагала решить вопрос без суда, но встречного предложения от Киева не последовало.

В июле Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в сумме три миллиарда долларов и компенсировать часть судебных расходов. Также Киев обязан возместить 75 миллионов долларов процентов по долгу и штраф за просрочку, выплата которого рассчитывается с 21 декабря 2015 года. Каждый день просрочки обойдется украинскому бюджету в более чем 673 тысячи долларов.

При этом Киев подал апелляцию на часть вердикта, касающуюся выплаты основного долга. Слушания запланированы на январь 2018 года.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Аполлинарий
Какой компромисс ??? Ну какой дурак захочет покупать долг Украины. Украина всем кому должна всем прощает. Украина это не государство, а самый большой в мире цирк под открытым небом )))) Дальше будет следующее. Украина начнет делится как атомы урана на множество государств и тогда долги просто не с кого брать будет.
11:51
16.11.2017
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