В Минфине рассказали о возможном компромиссе по долгу Украины

СОЧИ, 16 ноя – РИА Новости. Компромисс по долгу Украины в три миллиарда долларов возможен, если другая страна выкупит его у России, рассказал замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Сторчак отказался комментировать ход этих переговоров. "Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования на Украину в силу своего особого отношения с Украиной, мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения. Все-таки нагрузка, связанная с возвратом трех с лишним миллиардов долларов, — существенная нагрузка на любой бюджет. Мы это хорошо понимаем", — заявил Сторчак.
В июле Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в сумме три миллиарда долларов и компенсировать часть судебных расходов. Также Киев обязан возместить 75 миллионов долларов процентов по долгу и штраф за просрочку, выплата которого рассчитывается с 21 декабря 2015 года. Каждый день просрочки обойдется украинскому бюджету в более чем 673 тысячи долларов.
При этом Киев подал апелляцию на часть вердикта, касающуюся выплаты основного долга. Слушания запланированы на январь 2018 года.