В Минфине рассказали о возможном компромиссе по долгу Украины

СОЧИ, 16 ноя – РИА Новости. Компромисс по долгу Украины в три миллиарда долларов возможен, если другая страна выкупит его у России, рассказал замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Он напомнил, что Москва не раз говорила, что готова обсуждать варианты внесудебного урегулирования долга. Сейчас такие переговоры идут через посредников.

Сторчак отказался комментировать ход этих переговоров. "Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования на Украину в силу своего особого отношения с Украиной, мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения. Все-таки нагрузка, связанная с возвратом трех с лишним миллиардов долларов, — существенная нагрузка на любой бюджет. Мы это хорошо понимаем", — заявил Сторчак.

Украина разместила суверенные еврооблигации на три миллиарда долларов в пользу России в конце 2013-го. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, но затем допустил дефолт по ценным бумагам и предложил реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях. Москва настаивала на суверенном характере долга и предлагала решить вопрос без суда, но встречного предложения от Киева не последовало.

В июле Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в сумме три миллиарда долларов и компенсировать часть судебных расходов. Также Киев обязан возместить 75 миллионов долларов процентов по долгу и штраф за просрочку, выплата которого рассчитывается с 21 декабря 2015 года. Каждый день просрочки обойдется украинскому бюджету в более чем 673 тысячи долларов.

При этом Киев подал апелляцию на часть вердикта, касающуюся выплаты основного долга. Слушания запланированы на январь 2018 года.