Госдума приняла закон о введении системы tax free в России

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о введении в России системы tax free.

Эта система позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

Однако система tax free не будет распространяться на подакцизные товары. Правительство РФ будет вправе определить перечень иных товаров, не подлежащих компенсации в рамках этой системы.

Закон дает право на вычет сумм НДС, исчисленных налогоплательщиками — организациями розничной торговли, по товарам, реализованным гражданам иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для этого им надо будет предоставить в налоговый орган электронной реестр документов (чеков), содержащих отметку таможенных органов, подтверждающую вывоз товаров за границу, и сведения о компенсированной физлицам сумме налога.

Организации розничной торговли будут передавать в электронной форме в ФТС России сведения из документов (чеков) для компенсации НДС, которые потом таможенный орган будет также в электронной форме направлять в ФНС России. ФТС будет передавать налоговой службе и сведения о проставленных таможенными органами РФ отметках на документах (чеках) для компенсации НДС.

До 1 октября 2018 года будет действовать временный порядок предоставления документов, подтверждающих обоснованность компенсации сумм НДС в рамках системы tax free. Временный порядок вводится до тех пор, пока не будет разработана автоматизированная система обмена соответствующей информацией, пояснял ранее зампред бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский.

Система tax free действует во многих странах мира, говорил ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В свою очередь, замминистра финансов РФ Илья Трунин отмечал, что система tax free в пилотном режиме должна заработать с 2018 года, когда в России будет проводиться чемпионат мира по футболу.