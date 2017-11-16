МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон, который предоставляет новые налоговые льготы для проектов "Роснефти" и "Газпрома".

Документ, в частности, предоставляет "Роснефти" налоговый вычет по НДПИ для Самотлорского месторождения и вносит изменения, которые позволят снизить НДПИ на газ для совместных с "Газпромом" предприятий, осуществляющих добычу газа на ачимовских залежах.

Закон также вносит изменения, которые дают возможность в 2017 году присоединиться к консолидированной группе налогоплательщиков (КГН) организациям, реализующим проект по строительству Амурского газоперерабатывающего завода (проект "Газпрома"). Действующим законодательством установлен мораторий на регистрацию в 2016–2017 годах изменений в договоры о создании КГН, связанных с присоединением к такой группе новых организаций.

Устанавливается нулевая ставка НДС в отношении услуг по транспортировке природного газа трубопроводным транспортом в случаях, предусмотренных международными договорами РФ, а местом реализации таких услуг признается территория РФ. Это позволит при оказании таких услуг принять к вычету НДС в России. В соответствии с действующими соглашениями при транспортировке газа этот налог нельзя принять к вычету нигде, пояснял ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин.

Законом снимаются ограничения по предельным срокам начала применения пониженных ставок НДПИ при добыче газа на новых морских месторождениях на континентальном шельфе, а также продлевается на 2018-2022 годы нулевая ставка НДПИ при добыче кондиционных руд олова на участках недр, полностью или частично расположенных на территории Дальневосточного федерального округа. Документ также допускает уменьшение НДПИ, исчисленного при добыче газового конденсата, на налоговый вычет в связи с получением при его переработки широкой фракции легких углеводородов.

Помощь при санкциях

Помимо этого, исключается обложение доходов российских госорганизаций, против которых действуют санкции других стран, от продажи акций и долей. Для этого предлагается не учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы от реализации акций (долей), полученных организацией, в отношении которой на дату заключения договора о передачи прав по ним действовали санкции со стороны иностранных государств и организаций.

Но эта льгота будет действовать при одновременном выполнении ряда условий. Во-первых, если после реализации акций доля их продавца в капитале их эмитента составляет не менее 50%. Во-вторых, покупатель не является взаимозависимым лицом с продавцом. В-третьих, на дату заключения договора о передаче прав РФ имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% голосующих акций (долей), составляющих капитал организации-продавца. В-четвертых, на дату реализации акций (долей) организация-продавец не менее года прямо или косвенно участвует в организации, чьи акции реализует. При этом доля такого участия составляет не менее 50%.