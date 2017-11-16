Россельхознадзор обсудит с Бразилией выявление рактопамина в импортном мясе

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор в четверг намерен провести телефонные переговоры с представителями Бразилии, на которых будет обсуждаться наличие рактопамина в поставляемом в РФ бразильском мясе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Сегодня Россельхознадзор планирует провести телефонные переговоры с бразильскими коллегами с целью обсуждения вопроса наличия рактопамина в поставляемой в Россию животноводческой продукции бразильских предприятий", — сказала Мелано.

В среду пресс-секретарь Россельхознадзора сообщила, что российская служба не исключает введения запрета на поставки бразильской говядины и свинины в Россию. По ее словам, это связано с обнаружением рактопамина (гормона роста мышечной массы) в продукции четырех поставщиков Бразилии.