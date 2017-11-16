"Победа" просит наладить работу новой системы по воздушному движению

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") обратилась к руководителю Росавиации Александру Нерадько с просьбой устранить недостатки новой системы управления воздушным движением в московской зоне, следует из письма гендиректора перевозчика Андрея Калмыкова (есть в распоряжении РИА Новости).

Новая автоматизированная система организации воздушного движения в московской зоне начала функционировать 9 октября. Во вторник газета "Коммерсант" написала, что "Аэрофлот" попросил главу Росавиации устранить замечания к системе, в частности, авиакомпания пожаловалась на рост в 2,5 раза числа задержанных рейсов, прибывающих в "Шереметьево".

"Проведенный ООО "Авиакомпания "Победа" сравнительный анализ объемов незапланированного расхода топлива, израсходованного воздушными судами ООО "Авиакомпания "Победа" в результате нахождения воздушных судов в зоне ожидания при прибытии в московскую воздушную зону по результатам операционной деятельности за прошедший период 2017 года, позволил прийти к следующим выводам", — говорится в письме.

Отмечается, что продолжительность времени незапланированного нахождения самолетов в зоне ожидания в районе аэропорта "Внуково" с 10 октября по 13 ноября увеличилось в два раза. "Так, за период с 1 сентября по 9 октября 2017 года… было зафиксировано 8 фактов векторения в зоне аэропорта "Внуково". Однако… за период с 10 октября по 13 ноября "Победа" зафиксировала уже 19 случаев векторения", — указывается в письме.

Это, по мнению авиакомпании, влияет на экономичность и регулярность выполняемых рейсов.

Векторение – это обеспечение навигации воздушных судов посредством указаний экипажам определённых курсов. При этом самолет начинает наводиться с отклонением от ранее заданного маршрута, пилоту сообщается о целях такого наведения.

"Победа", отмечается в письме, неоднократно направляла претензии в адрес Московского центра автоматизированного управления воздушным движением (МЦ АУВД).

Позиция госкорпорации по ОРВД

В Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД) РИА Новости заявили, что векторение является стандартной процедурой, применяемой ко всем воздушным судам в рамках оказания госуслуги по аэронавигационному обслуживанию. "Применение векторения зависит от складывающейся воздушной обстановки в том или ином районе в конкретный период. Данная процедура не является изменением плана полета, не может быть превентивно запланирована, но связана с загруженностью или закрытием воздушного пространства", — сказали в Госкорпорации.

Там также напомнили, что в районе "Внуково" часто вводятся ограничения из-за полетов госавиации.

В Госкорпорации по ОрВД добавили, что интенсивность воздушного движения в российском небе выросла на 8,3% с начала года. Однако благодаря вводу новой системы управления воздушным движением и грядущему вводу новой структуры воздушного пространства в московской зоне, ее пропускная способность может возрасти в 1,5 раза и более, считают там.

В ГК по ОрВД отметили, что в прошлом году "Победа" подавала иск в арбитражный суд, утверждая, что понесла убытки из-за незапланированного векторения своих самолетов при заходе на посадку в районе аэропорта "Внуково". "Однако в удовлетворении данного иска перевозчику было отказано", — напомнили в ведомстве.