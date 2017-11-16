В Россию прибыла первая фура с турецкими помидорами

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Первая фура с 20 тоннами томатов из Турции после введения договоренности по объемам поставки помидоров из этой страны прибыла в Россию, сообщили РИА Новости в территориальном управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

"Фура с 20 тоннами томатов с одного из трёх разрешённых предприятий Турции прибыла сегодня", — сообщили в ведомстве. Там добавили, что сейчас идут стандартные процедуры проверки груза ветеринарной и таможенной службой.

"Взяты пробы товара, изучаются документы, проверяется соответствие заявленного (товара – ред.) документам", — добавили в управлении.

Там также сообщили, что круглые томаты сорта Bandita произведены и экспортированы агрогруппой Agrobay, импортером выступает ООО "Галафрут". Упакованы помидоры были 8 ноября, срок хранения 30 суток.