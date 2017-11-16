ФАС разъяснила, сколько можно отсудить за завышенные монополистами цены

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала разъяснения по определению размера убытков, причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства, согласно которым граждане и организации смогут получать компенсации за завышенные монополистами цены, сообщил РИА Новости замглавы ФАС Сергей Пузыревский.

Как рассказал Пузыревский, статья 15 Гражданского кодекса РФ и статья 37 закона о защите конкуренции позволяет пострадавшему от нарушения антимонопольного законодательства взыскать как реальный ущерб, так и упущенную выгоду. "Размер убытков и упущенной выгоды будет определять суд. Получать компенсации смогут и организации, и граждане", — пояснил он, отметив, что в РФ необходимо развивать механизмы защиты лиц, пострадавших от антимонопольных правонарушений.

Правовая ситуация

За нарушение антимонопольного законодательства есть три вида юридической ответственности: административная, уголовная и гражданско-правовая, объясняет замглавы ФАС. Административная ответственность, по его словам, сегодня в РФ развита лучше, чем другие. "В КоАПе прописан более или менее эффективный механизм ее применения. На компании и должностных лиц накладывается больше всего санкций именно административного характера", — пояснил Пузыревский.

Уголовная ответственность следует за злостное злоупотребление доминирующим положением либо за участие в картеле, которое повлекло извлечение крупного дохода для нарушителя, продолжил представитель ФАС. "Количество уголовных дел, однако, исчисляется единицами, их практически нет", — заметил он.

Что касается третьего вида ответственности, то лица, столкнувшиеся с проявлениями монополистической деятельности (монопольно высокими ценами, дискриминацией при приобретении товара), фактически не могут гарантировано получить возмещение причиненных убытков, отметил Пузыревский.

"Речь идет не о любом действии, которое связано с завышенной ценой. Цены могут повышаться и из-за экономических процессов, и если компания не доминирует на рынке, то эти механизмы применяться не будут. Но если компания — монополист рынка (или занимает долю более 35%), то потребитель имеет права на возмещение убытков", — добавил собеседник агентства.

Текст разъяснения президиума ФАС размещен на сайте ведомства. Он обобщает большинство существующих методик определения убытков – как реального ущерба, так и упущенной выгоды — с учетом российского и зарубежного опыта. Разъяснения также содержат широкую судебную практику по делам о взыскании таких убытков.