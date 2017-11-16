Налог на движимое имущество ухудшит положение бизнеса, заявили в "Опоре"

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Возврат налога на движимое имущество, в частности станки и оборудование, для организаций приведет к резкому увеличению налоговой нагрузки, а также снизит желание бизнеса инвестировать в новые проекты, заявил РИА Новости глава организации малого среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.

Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект, передающий на региональный уровень право определять льготу по налогу на движимое имущество (идет в бюджет региона), которое принято на учет с 2013 года. По действующей редакции Налогового кодекса такое имущество освобождено от налогообложения, однако с 1 января 2018 года такая льгота может применяться на территории субъекта РФ лишь в случае принятия соответствующего регионального закона. Но ни один субъект РФ не ввел эту льготу.

"Отсутствие изменений в законодательстве региона фактически будет означать для местного бизнеса резкое повышение налоговой нагрузки по налогу на (движимое – ред.) имущество с 1 января 2018 года с последующим ухудшением экономического положения налогоплательщиков, прежде всего, модернизировавших производство и обновивших оборудование", — заявил Калинин.

"Это, в частности, приведет к значительному увеличению сроков окупаемости инвестиций, которые были сделаны в прежних правовых условиях, снижению заинтересованности компаний в реализации новых инвестиционных проектов, а также росту цен", — пояснил он.

По словам собеседника агентства, "Опора" еще в сентябре обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой продлить на год и закрепить на федеральном уровне мораторий на увеличение налоговой нагрузки для субъектов МСП по налогу на движимое имущество организаций в случае, если не будут приняты соответствующие региональные акты.