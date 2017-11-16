Налог на движимое имущество ухудшит положение бизнеса, заявили в "Опоре"

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Возврат налога на движимое имущество, в частности станки и оборудование, для организаций приведет к резкому увеличению налоговой нагрузки, а также снизит желание бизнеса инвестировать в новые проекты, заявил РИА Новости глава организации малого среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.
"Отсутствие изменений в законодательстве региона фактически будет означать для местного бизнеса резкое повышение налоговой нагрузки по налогу на (движимое – ред.) имущество с 1 января 2018 года с последующим ухудшением экономического положения налогоплательщиков, прежде всего, модернизировавших производство и обновивших оборудование", — заявил Калинин.
По словам собеседника агентства, "Опора" еще в сентябре обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой продлить на год и закрепить на федеральном уровне мораторий на увеличение налоговой нагрузки для субъектов МСП по налогу на движимое имущество организаций в случае, если не будут приняты соответствующие региональные акты.