"Россети" поддерживает введение долгосрочных тарифов в электроэнергетике

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В руководстве ПАО "Россети" поддерживают предложение ФАС ввести долгосрочные тарифы в электроэнергетике.

"Для электросетевого комплекса это действительно принципиально важный вопрос, решение которого позволяет достичь баланса интересов между акционерами, инвесторами и конечными потребителями, в первую очередь, населением нашей страны, и инвестиционными потребностями электросетевых компаний", — сказал генеральный директор группы компаний "Россети" Павел Ливинский.

С инициативой ввести долгосрочные тарифы глава ФАС Игорь Артемьев выступил на совещании по развитию электроэнергетики у президента РФ, которое прошло в офисе компании "Россети". Там президент ознакомился с инновационными разработками для электросетевого комплекса.

Глава "Россетей" отметил, что в случае введения долгосрочных тарифов у компаний появляется дополнительная мотивация экономить и эффективно работать, а средства, которые в результате этого высвобождаются, дополнительно направлять на модернизацию электросетевой инфраструктуры, ставя это приоритетом в инвестиционной программе.

"Долгосрочные тарифные соглашения дают возможность направить сэкономленные от эффективной работы средства на нужды компании, в первую очередь, на модернизацию". — сказал Левинский, слова которого цитирует пресс-служба "Россетей".

Комментируя поднятый на совещании вопрос о внедрении инноваций в отрасли, Левинский отметил: "Сегодня Россия имеет возможность сделать настоящий технологический скачок путем внедрения цифровых технологий в процессы передачи и распределения электроэнергии на базе цифровых подстанций, интеллектуальных сетей, умного потребителя. Это будет способствовать повышению надежности и улучшению доступности электросетевой инфраструктуры".