Минфин не планирует легализовывать торговлю криптовалютами

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Торговлю криптовалютами разрешать в России пока не предполагается, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

"Торговлю криптовалютами разрешать в Российской Федерации пока не предполагается, то есть предлагается только проведение ICO (первичное размещение криптовалют – ред.)", — сказал Моисеев в интервью телеканалу " Россия 24 ". "Пока не предполагается разрешать людям покупать и продавать биткоины в качестве инвестиций в их портфели", — добавил он.

"Мы должны, в первую очередь, защищать людей от покупки актива, который может оказаться высокоспекуляционным, и мы должны защиту прав потребителей обеспечивать", — отметил замминистра финансов.

Предложения по криптовалютам и рынку ICO должны быть сформированы к 1 февраля 2018 года, законопроект на эту тему может быть принят Госдумой в весеннюю сессию.

Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в среду заявила, что ICO должно регулироваться по принципу первичного размещения акций (IPO), возможно, в несколько упрощенном варианте.

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. В ЦБ заявили, что к концу 2017 года представят концепцию регуляторной "песочницы", где будет осуществляться временное регулирование криптовалют.