Путин поручил следить за программой поддержки занятости в регионах России

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил осуществлять мониторинг выполнения приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости" в участвующих в ней субъектах Российской Федерации, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах осуществлять мониторинг хода реализации приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости" в субъектах Российской Федерации, отобранных для участия в указанной программе в 2017–2018 годах", — говорится в поручении.

Согласно поручению, президенту должны представить доклад о выполнении поручения до 1 февраля 2018 года, далее — один раз в полгода.