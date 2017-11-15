Эксперты назвали средний чек россиян в октябре

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в октябре вырос на 1,5%, или на 8 рублей по сравнению с сентябрем и составил 532 рубля, говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Драйверами роста среднего чека стали Северо-Западный и Южный федеральные округа, где чек за месяц увеличился на 4,2% (до 663 рублей) и 4,9% (до 473 рублей) соответственно. Впрочем, наиболее сильный рост среднего чека был зафиксирован на Дальнем Востоке страны – там показатель вырос сразу на 8,6%, до 529 рублей. "Однако в этом регионе подобные скачки не редкость, и они могут смениться в следующем месяце аналогичным минусом", — отмечает "Ромир".
Средний чек жителя Центрального округа составил 616 рублей (плюс 0,3% по сравнению с сентябрем), Приволжского — 458 рублей (минус 0,2%), Уральского — 448 рублей (минус 4,1%), Сибирского – 436 рублей (плюс 2,6%). В Москве средний чек в октябре вырос на 2% и составил 698 рублей, в Санкт-Петербурге — на 0,4%, до 680 рублей.
"Вероятно, россияне в октябре больше внимания уделяли крупной закупке в гипермаркетах, несколько пренебрегая меньшими торговыми форматами", — рассуждает "Ромир".
Исследование "Ромира" основано на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек. Участники скан-панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.