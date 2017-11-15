Эксперты назвали средний чек россиян в октябре

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в октябре вырос на 1,5%, или на 8 рублей по сравнению с сентябрем и составил 532 рубля, говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В октябре средний чек продолжил свой рост, поддержав тренд последних двух месяцев. Таким образом, величина среднего чека достигла 532 рублей, что на 8 рублей или 1,5% больше сентябрьского значения. Однако по сравнению с октябрем прошлого года средний чек показал минусовую динамику тоже в 1,5%, опустившись со значения в 540 рублей", — говорится в исследовании.

Драйверами роста среднего чека стали Северо-Западный и Южный федеральные округа, где чек за месяц увеличился на 4,2% (до 663 рублей) и 4,9% (до 473 рублей) соответственно. Впрочем, наиболее сильный рост среднего чека был зафиксирован на Дальнем Востоке страны – там показатель вырос сразу на 8,6%, до 529 рублей. "Однако в этом регионе подобные скачки не редкость, и они могут смениться в следующем месяце аналогичным минусом", — отмечает "Ромир".

Средний чек жителя Центрального округа составил 616 рублей (плюс 0,3% по сравнению с сентябрем), Приволжского — 458 рублей (минус 0,2%), Уральского — 448 рублей (минус 4,1%), Сибирского – 436 рублей (плюс 2,6%). В Москве средний чек в октябре вырос на 2% и составил 698 рублей, в Санкт-Петербурге — на 0,4%, до 680 рублей.

"В октябре средний чек вел себя нетипично в различных торговых каналах", — добавляется в исследовании. В дискаунтерах, где многие месяцы средний чек показывал рост, в октябре показатель снизился на 2,1%, тогда как в магазинах традиционной торговли, где чек снижается от месяца к месяцу, в октябре он наоборот подскочил на 7,1%. В гипермаркетах средний чек вырос на 3,6%, а в супермаркетах – всего на 0,3%.

"Вероятно, россияне в октябре больше внимания уделяли крупной закупке в гипермаркетах, несколько пренебрегая меньшими торговыми форматами", — рассуждает "Ромир".

Исследование "Ромира" основано на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек. Участники скан-панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.