Путин подписал закон об использовании остатков средств бюджета в 2018 году

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях использования в 2018 году образовавшихся в текущем году остатков средств федерального бюджета, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Детали

Документ продлевает на год правовые основания для возможности направления остатков средств федерального бюджета на начало 2018 года на реализацию решений президента и правительства в сфере национальной обороны и безопасности, правоохранительной деятельности, развития ОПК.

Остатки могут направляться и на оплату госконтрактов, расчеты по которым в 2017 году производились с применением казначейского обеспечения обязательств, а также на увеличение резервного фонда правительства за счет переноса "не связанных" остатков бюджета 2017 года. Закон позволит в 2018 году направлять на увеличение резервного фонда кабмина средства от возврата бюджетными и автономными учреждениями остатков субсидий, полученных на выполнение госзадания (в случае недостижения его показателей) и на иные цели.

На год продлевается действие дополнительных оснований, позволяющих направлять средства на отдельные цели без внесения изменений в закон о федеральном бюджете. Такая возможность предусмотрена при предоставлении субсидий субъектам РФ на высокотехнологическую медпомощь, при перераспределении бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Акцизы

Закон продлевает на год (до 2021 года) действие нормы о направлении доходов от управления средствами ФНБ на финансирование расходов бюджета. В противном случае в 2020 году такие доходы направлялись бы на формирование ФНБ. Перечень активов, в которые можно размещать средства ФНБ, дополняется паями инвестфондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией РФПИ.

Помимо того, между федеральным и региональными бюджетами перераспределяются поступления от акцизов на бензин, дизтопливо и моторные масла, производимые на территории России. В 2018 году 42,9% средств будут идти в федеральный бюджет, 57,1% — в бюджеты субъектов РФ (по действующему законодательству — 42,6% и 57,4%), в 2019 году — 41,9% в федеральный бюджет и 58,1% — в региональные бюджеты (39,8% и 60,2%). В 2020 году в федеральный бюджет будет направляться 41,8% таких поступлений, в региональные бюджеты — 58,2%.