Путин подписал закон об использовании остатков средств бюджета в 2018 году

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях использования в 2018 году образовавшихся в текущем году остатков средств федерального бюджета, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Детали
Остатки могут направляться и на оплату госконтрактов, расчеты по которым в 2017 году производились с применением казначейского обеспечения обязательств, а также на увеличение резервного фонда правительства за счет переноса "не связанных" остатков бюджета 2017 года. Закон позволит в 2018 году направлять на увеличение резервного фонда кабмина средства от возврата бюджетными и автономными учреждениями остатков субсидий, полученных на выполнение госзадания (в случае недостижения его показателей) и на иные цели.
На год продлевается действие дополнительных оснований, позволяющих направлять средства на отдельные цели без внесения изменений в закон о федеральном бюджете. Такая возможность предусмотрена при предоставлении субсидий субъектам РФ на высокотехнологическую медпомощь, при перераспределении бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Акцизы
Помимо того, между федеральным и региональными бюджетами перераспределяются поступления от акцизов на бензин, дизтопливо и моторные масла, производимые на территории России. В 2018 году 42,9% средств будут идти в федеральный бюджет, 57,1% — в бюджеты субъектов РФ (по действующему законодательству — 42,6% и 57,4%), в 2019 году — 41,9% в федеральный бюджет и 58,1% — в региональные бюджеты (39,8% и 60,2%). В 2020 году в федеральный бюджет будет направляться 41,8% таких поступлений, в региональные бюджеты — 58,2%.