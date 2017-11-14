Курс евро поднялся выше 71 рубля, доллар дороже 60

Знак евро на табло курса обмена валют в витрине операционной кассы в Москве. Архивное фото

Знак евро на табло курса обмена валют в витрине операционной кассы в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Рубль продолжает ослабевать, курс евро поднялся выше 71 рубля впервые с 7 августа на на фоне снижения цены на нефть, а также укрепления европейской валюты на форекс.

К 21.27 мск курс евро расчетами "завтра" рос на 1,72 рубля, до 71 рубля (уже поднимался до 71,02 рубля), курс доллара — на 0,83 рубля – до 60,18 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent к текущему моменту снижался на 1,73% — до 62,07 доллара за баррель.

Курс евро торгуется на уровне 1,1799 доллара против 1,1668 доллара на закрытие предыдущих торгов.

Курс евро к доллару продолжил расти вечером, поскольку трейдеры по-прежнему оценивают позитивные статданные из Германии, опубликованные ранее во вторник.