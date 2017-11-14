Аналитики прогнозируют снижение цен на нефть в 2018 году

ЛОНДОН, 14 ноя — РИА Новости, Наталья Копылова. Среднегодовая цена на нефть марки Brent в 2018 году снизится до 55 долларов за баррель на фоне роста производства и пополнения запасов нефти, ожидают аналитики исследовательской компании Oxford Economics (OE).

Согласно базовому сценарию OE, в ближайшее время цены на нефть будут снижаться после недавнего всплеска до уровня в 64 доллара за баррель. "Сейчас мы прогнозируем, что Brent снова вернется к уровню 55 долларов за баррель в 2018 году по мере роста производства и наполнения запасов", — отметили эксперты.

Мировые цены на нефть во вторник ускорили снижение, опустившись ниже уровня в 62 доллара за баррель.

Ранее во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило свой прогноз по спросу и по цене на сырье в 2017 и 2018 годах — спрос сократится на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 1,5 миллиона и 1,3 миллиона баррелей в сутки соответственно. Таким образом, в 2017 году спрос на нефть в мире составит примерно 97,7 миллиона баррелей в сутки, а в 2018 году — 98,9 миллиона баррелей в сутки. Пересмотр прогноза связан с ростом цен на нефть, ожиданием более теплой зимы и обновленными данными за август и сентябрь по рынку.