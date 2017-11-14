Аналитики прогнозируют снижение цен на нефть в 2018 году

ЛОНДОН, 14 ноя — РИА Новости, Наталья Копылова. Среднегодовая цена на нефть марки Brent в 2018 году снизится до 55 долларов за баррель на фоне роста производства и пополнения запасов нефти, ожидают аналитики исследовательской компании Oxford Economics (OE).
Мировые цены на нефть во вторник ускорили снижение, опустившись ниже уровня в 62 доллара за баррель.
Ранее во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило свой прогноз по спросу и по цене на сырье в 2017 и 2018 годах — спрос сократится на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 1,5 миллиона и 1,3 миллиона баррелей в сутки соответственно. Таким образом, в 2017 году спрос на нефть в мире составит примерно 97,7 миллиона баррелей в сутки, а в 2018 году — 98,9 миллиона баррелей в сутки. Пересмотр прогноза связан с ростом цен на нефть, ожиданием более теплой зимы и обновленными данными за август и сентябрь по рынку.