Путин подписал закон о ратификации договора о Таможенном кодексе ЕАЭС

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал закон о ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает официальный портал правовой информации.
Нормы ТК предполагают упрощение таможенных процедур, автоматизацию таможенных операций, применение механизма "единого окна", смещение акцентов контроля на этап после выпуска товаров, реализацию механизмов "прослеживаемости" движения товаров во внешней и взаимной торговле ЕАЭС.
Положения документа меняют подходы к институту уполномоченного экономического оператора, а также вносят существенные изменения и в порядок взимания таможенных платежей и их администрирования таможней.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.