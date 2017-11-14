Тепличный комплекс стоимостью более 3 млрд рублей построят на Смоленщине

СМОЛЕНСК, 14 ноя — РИА Новости. Современный тепличный комплекс стоимостью более трех миллиардов рублей и мощностью 22 тысяч тонн огурцов и салатов в год построят в Смоленской области к 2024 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

Глава региона Алексей Островский посетил строительную площадку объекта в рамках рабочей поездки в Рославльский район.

"Реализация проекта с общим объемом инвестиций свыше трех миллиардов рублей рассчитана на срок с 2017 по 2024 годы. Планируется, что первую очередь тепличного комбината запустят в сентябре следующего года. За это время будет завершено строительство рассадного отделения для выращивания рассады и салата и четырех блоков производственных теплиц для огурцов. Первый урожай работники комплекса соберут уже в ноябре. Вторую очередь предприятия намерены запустить осенью 2019 года, а на полную мощность комбинат, который разместится на площади более чем 17 гектаров, заработает в четвертом квартале 2019 года", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после завершения работ мощность производства составит 22 тысяч тонн продукции в год, что позволит обеспечить свежими овощами не только смолян, но и жителей соседних регионов.

"Площадь, на которой строится предприятие, в перспективе позволяет значительно расширить его мощности, а значит, благодаря этому будут созданы дополнительные рабочие места и увеличен объем продукции. Мы готовы совместно решать все возникающие вопросы и оказывать всестороннюю поддержку в реализации проекта", — заявил глава региона, обращаясь к инвестору.

Другие новости региона читайте здесь >>