Югра и Южная Корея намерены сотрудничать в строительстве и лесопереработке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 ноя — РИА Новости. Бизнесмены из Южной Кореи заинтересовались рядом инвестиционных проектов на территории Югры, в том числе, в сферах строительства, лесопереработки и IT медицины, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.
В конце октября главы восьми субъектов РФ, в том числе руководитель автономного округа, представили инвесторам в Сеуле экономический и инвестиционный потенциалы своих регионов. Участие в деловом мероприятии приняли руководители 200 южнокорейских компаний.
"Несколько проектов сразу заинтересовали, и мои коллеги сейчас готовят соответствующие инвестиционные предложения", — заявила Комарова журналистам во вторник.
По ее словам, ряд проектов связан со строительством, среди них — возведение второго моста через Обь в Сургутском районе. Кроме того, корейских бизнесменов интересуют югорские активы в сфере лесопереработки, а также продукция, относящаяся к деревянному домостроению. Как подчеркнула глава региона, интересной показалась также технология, позволяющая заменить "узких" медицинских специалистов.
В настоящее время в Югре изучают возможность разработки соглашения, которое позволит на каждый совместный инвестпроект создавать соответствующий оптимальный "конструктор". Как отмечали ранее в правительстве региона, площадкой для обсуждения этого стратегического вопроса предложено сделать Югорский промышленный форум, который состоится в Ханты-Мансийске в апреле 2018 года.