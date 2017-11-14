В России сохраняются риски роста инфляции в 2018 году, заявил Греф

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Поддержание высокого спреда между уровнем инфляции в РФ и уровнем ключевой ставки в настоящее время оптимально, в РФ сохраняются риски роста инфляции в 2018 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции.

"На сегодняшний день я считаю, что политика, которую проводит ЦБ РФ, достаточно оптимальная. Всегда хочется быстрее снижение ставки, и нам хочется побыстрее снижение ставки, но я думаю, что пока еще есть и риски роста инфляции в следующем году, и пока не могу сказать, что у нас есть фактор стабилизации инфляционных ожиданий", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли потенциал для более резкого снижения ключевой ставки Банка России.

"Пока этого не происходит, пока есть еще риски на рынке, поддержание более высокого спреда к текущей инфляции мне кажется оптимальным. В макроэкономической политике важна нереволюционная динамика, она не любит любых скачков, важна плановость и соответствие этим планам. Что мы сейчас и видим — впервые ЦБ РФ выполнил свои планы по достижению запланированного уровня инфляции. Мы видим, что в этом году инфляция будет существенно ниже их таргета", — добавил он.

По его словам, это дает некий дополнительный вклад в будущий год, доверие этой политике, и, возможно, в следующем году динамика будет более быстрой. "Но сегодня я не вижу, что можно двигаться быстрее, чем это делает Центральный банк", — сказал он.

Банк России 27 октября в пятый раз за 2017 год снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 8,25% годовых. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка Банка России, по оценкам регулятора, может опуститься до 6,5-7% в 2019 году. По ее словам, при устойчивой инфляции в 4% ключевая ставка Банка России может быть выше нее на 2,5-3 процентных пункта, то есть, составлять 6,5-7%.

Ближайшее и последнее в 2017 году заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 15 декабря. Ранее регулятор высказывался, что допускает возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.