В России сохраняются риски роста инфляции в 2018 году, заявил Греф

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Поддержание высокого спреда между уровнем инфляции в РФ и уровнем ключевой ставки в настоящее время оптимально, в РФ сохраняются риски роста инфляции в 2018 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции.
"Пока этого не происходит, пока есть еще риски на рынке, поддержание более высокого спреда к текущей инфляции мне кажется оптимальным. В макроэкономической политике важна нереволюционная динамика, она не любит любых скачков, важна плановость и соответствие этим планам. Что мы сейчас и видим — впервые ЦБ РФ выполнил свои планы по достижению запланированного уровня инфляции. Мы видим, что в этом году инфляция будет существенно ниже их таргета", — добавил он.
По его словам, это дает некий дополнительный вклад в будущий год, доверие этой политике, и, возможно, в следующем году динамика будет более быстрой. "Но сегодня я не вижу, что можно двигаться быстрее, чем это делает Центральный банк", — сказал он.
Ближайшее и последнее в 2017 году заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 15 декабря. Ранее регулятор высказывался, что допускает возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.