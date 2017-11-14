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Экономика

В России сохраняются риски роста инфляции в 2018 году, заявил Греф

17:3714.11.2017
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПредседатель правления Сбербанка России Герман Греф во время пресс-подхода по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка. 14 ноября 2017Председатель правления Сбербанка России Герман Греф во время пресс-подхода по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка. 14 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Поддержание высокого спреда между уровнем инфляции в РФ и уровнем ключевой ставки в настоящее время оптимально, в РФ сохраняются риски роста инфляции в 2018 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции.

Граффити в поддержку рубля. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Инфляция в России вторую неделю подряд остается на нулевом уровне
"На сегодняшний день я считаю, что политика, которую проводит ЦБ РФ, достаточно оптимальная. Всегда хочется быстрее снижение ставки, и нам хочется побыстрее снижение ставки, но я думаю, что пока еще есть и риски роста инфляции в следующем году, и пока не могу сказать, что у нас есть фактор стабилизации инфляционных ожиданий", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли потенциал для более резкого снижения ключевой ставки Банка России.

"Пока этого не происходит, пока есть еще риски на рынке, поддержание более высокого спреда к текущей инфляции мне кажется оптимальным. В макроэкономической политике важна нереволюционная динамика, она не любит любых скачков, важна плановость и соответствие этим планам. Что мы сейчас и видим — впервые ЦБ РФ выполнил свои планы по достижению запланированного уровня инфляции. Мы видим, что в этом году инфляция будет существенно ниже их таргета", — добавил он.

По его словам, это дает некий дополнительный вклад в будущий год, доверие этой политике, и, возможно, в следующем году динамика будет более быстрой. "Но сегодня я не вижу, что можно двигаться быстрее, чем это делает Центральный банк", — сказал он.

Деньги. Архивное фото
© Fotolia / Alexandr Blinov
Минэкономразвития снизило прогноз инфляции на 2017 год
Банк России 27 октября в пятый раз за 2017 год снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 8,25% годовых. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка Банка России, по оценкам регулятора, может опуститься до 6,5-7% в 2019 году. По ее словам, при устойчивой инфляции в 4% ключевая ставка Банка России может быть выше нее на 2,5-3 процентных пункта, то есть, составлять 6,5-7%.

Ближайшее и последнее в 2017 году заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 15 декабря. Ранее регулятор высказывался, что допускает возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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fagnezukko
Пока кое кто не займет почетное место на колу или на фонаре, слова подобные этому мерзавцу, будут проистекать из его вонючей пасти, ежедневно..Но это совсем не значит что мы его любим, и потому терпим..Как и не значит то, что мы идем по пути капитализации Советского Союза..
17:49
14.11.2017
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