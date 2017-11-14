МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россияне постепенно перестают скрывать свои цели оформления займов в микрофинансовых организациях (МФО) и все чаще говорят, что берут средства для исполнения таких необычные желаний, как лечение редких домашних питомцев, покупка дронов, "примирительные" подарки и даже взятки, следует из исследования компании "Домашние деньги".

"Со временем россияне стали чаще раскрывать цели займов. Это связано с рядом причин, в том числе с повышением уровня доверия к МФО. Именно это позволило сформировать список займов на необычные цели. По нашим наблюдениям, деньги людям нужны либо на срочные нужды, например, на лечение экзотических животных, которое довольно дорогостоящее, либо на эмоциональные покупки, которые включают дроны, шубы, телефоны. Однако в последнем случае крупные кредиторы тщательно подходят к оценке платёжеспособности заёмщика, чтобы его эмоции не подвели его к быстрому выходу на просрочку", — отметили в пресс-службе компании.

Согласно исследованию, в числе необычных целей микрозаймов также — срочное погашение долгов по ЖКХ для выезда за границу, примирительный подарок для супруги и взятка. В целом же появление займов на разнообразные и необычные цели компания объясняет тем, что россияне устали экономить.

"В первую очередь, это связано с тем, что в период острого пика кризиса 2015-2016 годов люди стали жёстко экономить, отказывая себе во многом, сейчас наступила психологическая усталость жить в таком режиме и порядка 20% тех, кто раньше отказывал себе во всем, решили пойти в кредитные организации", — пояснили авторы исследования.

Займы на "традиционные" нужды тоже растут. Их доля для покупки бытовой техники и мебели удвоилась до 6%, на проведение семейных событий, включая свадьбы и похороны, — до 4%. Увеличилась и доля займов на обучение детей (5% против 3% в 2016 году, 60% из этих займов уходит на расходы, связанные с детским садом). Популярными остаются и займы на ремонт квартиры, дачи и автомобиля (19% от всех займов).

Тем не менее, в текущем году многие клиенты МФО решили не говорить, на что им требуются средства. Несмотря на снижение на 2 процентных пункта по сравнению с прошлым годом, большинство займов (59%) МФО все еще выдают на "неотложные нужды", которые включают в себя займы с нераскрытыми целями.