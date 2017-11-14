Путин назвал условия проведения модернизации теплоэнергетики в России

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития электроэнергетики в офисе компании ПАО Россети. 14 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития электроэнергетики в офисе компании ПАО Россети. 14 ноября 2017

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Модернизация тепловой энергетики в РФ должна вписаться в действующий порядок установления энерготарифов, затраты не должны лечь на потребителей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Необходимо вписаться в действующий порядок установления энерготарифов", — сказал Путин на совещании по вопросам развития электроэнергетики.

"И что важно, инвестиции в обновления должны привести к снижению операционных расходов, а следовательно, капитальные затраты не должны ложиться на плечи потребителей", — сказал Путин.