Путин назвал условия проведения модернизации теплоэнергетики в России

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Модернизация тепловой энергетики в РФ должна вписаться в действующий порядок установления энерготарифов, затраты не должны лечь на потребителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо вписаться в действующий порядок установления энерготарифов", — сказал Путин на совещании по вопросам развития электроэнергетики.
"И что важно, инвестиции в обновления должны привести к снижению операционных расходов, а следовательно, капитальные затраты не должны ложиться на плечи потребителей", — сказал Путин.