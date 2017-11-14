Путин заявил о возможности масштабной модернизации теплоэнергетики в России

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития электроэнергетики в офисе компании ПАО Россети. 14 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития электроэнергетики в офисе компании ПАО Россети. 14 ноября 2017

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Созданный задел мощностей дает возможность провести масштабную модернизацию тепловой энергетики РФ, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития электроэнергетики.

"Созданный задел введенных мощностей дает сегодня возможность реализовать масштабную долгосрочную программу модернизации теплоэнергетики. Ее приоритеты — замена устаревшего неэффективного оборудования, внедрение ресурсосберегающих, экологических технологий, развитие мощностей на основе современных технологий", — сказал Путин.

Он добавил, что эту программу необходимо увязать с программами развития территорий и ключевых отраслей РФ, обеспечить резервы для роста экономики.