"Роснефть" инвестирует в египетское месторождение Zohr более $2 миллиардов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. "Роснефть" намерена инвестировать в развитие газового месторождения Zohr в Египте более 2 миллиардов долларов с 2018 по 2021 год включительно, говорится в материалах компании.

Zohr входит в концессионное соглашение "Шорук" (Shorouk). Ранее "Роснефть" сообщала, что ее инвестиции в проект "Шорук" за четыре года составят 4,5 миллиарда долларов.

Как отмечается в сообщении, месторождение характеризуется низкой стоимостью доказанных запасов, наличием развитой инфраструктуры, доступом к стратегически важному рынку потребления газа и возможностью дальнейшего расширения деятельности в регионе.

В октябре глава нефтяной компании Игорь Сечин сообщил, что первый газ в рамках проекта будет добыт до конца года, целевой сырьевой рынок — это рынок Египта. При этом часть газа может быть направлена на европейский рынок.

"Роснефть" ранее закрыла сделку по приобретению 30%-ной доли в концессионном соглашении на разработку месторождения Zohr у итальянской Eni, с опционом на увеличение доли до 35%. Цена приобретения составила 1,1 миллиарда долларов. "Роснефть" также компенсировала Eni исторические затраты, связанные с проектом. Российская компания вошла в проект в декабре 2016 года, согласившись приобрести у Eni за 2,8 миллиарда долларов не только 30% в договоре концессии, но и 15% в операторе проекта.

Крупнейшее газовое месторождение Средиземного моря и Египта Zohr было открыто итальянской компанией Eni в 2015 году. Потенциал месторождения оценивается в объеме до 850 миллиардов кубометров газа и может удовлетворить спрос Египта на это сырье на несколько десятилетий.