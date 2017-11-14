Россия вошла в число стран с цивилизованной инфляцией, заявил Медведев

МАНИЛА, 14 ноя — РИА Новости. Россия вошла в число стран с цивилизованным уровнем инфляции, это одно из важнейших достижений российских властей за последние годы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции.

"Невозможно планировать нормальный рост экономики в условиях гиперинфляции, сколько бы ни говорили на эту тему — давайте денег напечатаем, качнем их в промышленность, сельское хозяйство, — все съест инфляция. Мы в результате инфляционного таргетирования, в результате курса на снижение инфляции вошли в состав стран с цивилизованным уровнем инфляции. И это, может быть, важнейшее достижение последних лет, если не десятилетий", — сказал Медведев.

Минэкономразвития в ноябре снизило прогноз по инфляции на 2017 год до 2,5-2,8% с ранее ожидавшихся 3,2%. В свою очередь ЦБ скорректировал свой прогноз до уровня около 3% с прежних 3,5-3,8%, отметив, что в дальнейшем по мере исчерпания влияния временных факторов годовые темпы роста потребительских цен приблизятся к целевому уровню в 4%.

Согласно данным Росстата, в октябре инфляция в РФ в годовом выражении составила 2,7%.