Россия может принять участие в строительстве железной дороги на Филиппинах

МАНИЛА, 14 ноя – РИА Новости. Правительства Филиппин и РФ рассматривают возможность участия России в строительстве железной дороги на крупнейшем филиппинском острове Северный Лусон, заявила пресс-секретарь министерства транспорта Филиппин Леа Кьямбао (Leah Quiambao).

Заявление последовало по итогам встречи министра транспорта Филиппин Артура Тугаде и министра транспорта России Максима Соколова. Российская делегация во главе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым находится в Маниле, где проходят мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН.

"Участие России начнется с предоставления гранта для подготовки анализа экономической целесообразности проекта", — цитируют местные СМИ заявление представителя филиппинского минтранса. По ее словам, ожидается, что опыт российской стороны будет использован при строительстве основного участка железной дороги протяженностью в 86 километров, и второстепенного – в 60 километров. Она отметила, что на данном этапе пока никакие точные даты и суммы относительно российского участия не обсуждались.

Кроме того, как следует из сообщения Минтранса РФ, российская сторона интересуется сотрудничеством с Филиппинами в развитии транспортных инфраструктурных проектов в сфере железнодорожного сообщения и сети канатных дорог.

Там же отмечается, что стороны подчеркнули возможность взаимодействия по ряду проектов с использованием глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) в транспортной области. В частности, созданию систем контроля и эффективного управления муниципальными перевозками, обеспечению безопасности пассажиров, строительству систем платности дорог.

"В области организации воздушного движения российская сторона предложила филиппинским коллегам рассмотреть возможность установления в аэропорту Манилы системы GBAS ЛККС-А-200 (Локальная контрольно-корректирующая станция А-2000) в стационарном исполнении для обеспечения позиционирования и точного захода на посадку воздушных судов, а также в трех аэропортах Филиппин аналогичной системы в малогабаритном исполнении", — говорится в сообщении.