Медведев рассказал о росте товарооборота между Россией и США

Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам саммита АСЕАН и ВАС. 14 ноября 2017

Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам саммита АСЕАН и ВАС. 14 ноября 2017

МАНИЛА, 14 ноя — РИА Новости. Товарооборот между РФ, США, а также ЕС растет, несмотря на введенные санкции, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам саммитов АСЕАН и ВАС.

"Экономика, она все равно сильнее, чем внешнеполитические решения, они всякие санкции вводят, пытаются нас ущемить где-то, заблокировать нашу работу, но, с другой стороны, бизнес хочет этого?" — заявил Медведев.

По его словам, товарооборот между РФ и США, несмотря на санкции, подрос, это же касается и взаимной торговли между Россией и Евросоюзом.

"Здесь есть и вклад углеводородов, но, тем не менее, все равно рост происходит", — добавил российский премьер.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Несмотря на это конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.