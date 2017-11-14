Россия рассматривает возможность поставки мяса и зерна на Филиппины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам саммита АСЕАН и ВАС. 14 ноября 2017

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам саммита АСЕАН и ВАС. 14 ноября 2017

МАНИЛА, 14 ноя — РИА Новости. Россия в ближайшие годы намерена осваивать рынок Филиппин за счет поставок мяса и зерна, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он сообщил, что импорт из Филиппин также представляет интерес для России.

"С одной стороны, здесь есть свои особые продукты питания, которые наши филиппинские друзья могут поставлять в нашу страну. Я имею в виду, прежде всего, фрукты тропические и продукты моря", — заявил Медведев на пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что РФ со своей стороны может экспортировать на Филиппины целый ряд продуктов.

"С другой стороны, поставка зерновых, зернобобовых культур, а также мяса, включая мясо птицы, свинину, говядину, была бы очень выгодна для нас", — сказал Медведев.

Он также отметил рост товарооборота в последние месяцы за счет поставок из Филиппин в Россию.

"Нам еще нужно только осваивать рынок Филиппин. Думаю, что это сделать можно будет в ближайшие годы. Во всяком случае такие намерения есть у обеих сторон", — заявил Медведев.