Wintershall заявила о готовности продолжить поддержку "Северного потока-2"

АБУ-ДАБИ, 14 ноя — РИА Новости. Немецкая Wintershall ознакомилась с разъяснениями OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами) по содержанию новых санкций США и пришла к выводу, что сможет продолжить поддержку "Северного потока-2". сообщил журналистам председатель правления немецкой Wintershall Марио Мерен.

"Мы, разумеется, видели разъяснение, которое было выпущено правительством США, и в первую очередь, я думаю, это разъяснение четко демонстрирует, что мы продолжим нашу поддержку проекта. Мы финансируем проект вместе с другими международными компаниями", — сказал журналистам Мерен.

"Повлияет ли разъяснение, связанное с санкциями США в отношении России, на финансирование проекта "Северный поток-2", станет ясно, когда мы протестируем рынок. Имеется в виду, что банковский рынок широкий, в него входят американские, европейские, китайские, индийские банки, у них разные точки зрения, что и как финансировать, думаю, очень рано говорить, каким будет влияние санкций на структуру финансирования проекта", — сказал он.

"Говорить о влиянии санкций США на структуру финансирования "Северного потока — 2" можно после того, как проектная компания Nord Stream 2 выйдет на рынок, сделает анализ вместе с банками и проверит, каков их аппетит. Если вспомнить Nord Stream, многие экспортные кредитные агентства были вовлечены, аппетит был здоровым", — добавил Мерен.

Ранее глава австрийской OMV Райнер Зеле сообщил, что участники "Северного потока-2" получили разъяснения по содержанию санкций США от OFAC.

Закон, подписанный в начале августа президентом США Дональдом Трампом, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Закон также сокращает максимальный срок финансирования российских нефтегазовых компаний с 90 до 60 дней.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Компания Nord Stream 2 AG выступает оператором проекта "Северный поток-2", общая стоимость которого 9,5 миллиарда евро, единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.