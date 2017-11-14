Эксперт назвал причины резкого скачка цен на бензин в России

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ноябрьский скачок оптовых цен на бензин в России вызван целым рядом факторов, среди которых рост цен на нефть при относительно слабом рубле, общие проблемы в отрасли и остановка одной из установок Московского НПЗ, считает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

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Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, крупнейшей товарной площадки в РФ, бензин "Регуляр-92" в понедельник подорожал на 0,46% — до 44,746 тысячи рублей за тонну, бензин "Премиум-95" — на 0,23%, до 46,93 тысячи рублей. В результате роста в ноябре цены достигли максимума текущего года.

"Основная причина сегодняшнего дня, как мне кажется, это все-таки то, что резко выросли мировые цены на нефть, но на фоне роста мировых цен мы не увидели усиления курса рубля — того, что мы наблюдали всегда. Это привело к очень сильному росту экспортного паритета, и в условиях обеспечения равной доходности цен внутреннего рынка и экспорта нефтяные компании, естественно, начинают всеми возможными способами добиваться роста внутри страны оптовых цен", — сказал Аркуша РИА Новости.

Он добавил, что также подорожание бензина вызвано остановкой одной из установок на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Кроме того, глава топливного союза указал на общие проблемы отрасли.

"Это олигополия на оптовом рынке и возможность влияния монополиста на биржевые индикаторы путем использования рычагов: снижения объемов производства, снижения объемов продаж на биржевых торгах и взаимных торговых покупок в первую нефтяную сессию нефтяными компаниями друг у друга", — пояснил эксперт.

Это нарушает баланс спроса и предложения, вызывает ажиотажный спрос и, соответственно, рост биржевых цен, сказал Аркуша, признав, что текущий рост цен не характерен для осеннего периода, когда они традиционно, напротив, снижаются.