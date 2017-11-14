Государство не будет защищать покупателей криптовалюты, заявили в Минфине

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Государство ни в какой мере не будет защищать покупателей криптовалюты в случае их обмана, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Главное ограничение будет связанно с тем, что лица, которые покупают криптовалюты, они не будут защищаться государством ни в какой мере. Если их обманут, значит, это их проблемы", — сказал он в кулуарах научно-практической конференции: "Правовое регулирование финансового рынка: традиции и новации".

"Кроме того, наши тезисы о том, что есть элемент признаков финансовой пирамиды, они на этой неделе подтвердились", — добавил он.

Он также рассказал, что Минфином прорабатывается идея ограничения по сумме первичного размещения криптовалют (ICO), но ее размер пока не определён.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, ряд стран мира открыл свои рынки для криптовалют, однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. ЦБ неоднократно предупреждал о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и высоких рисках их использования. Регулятор выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды". Минфин РФ в свою очередь хочет сделать из "черного рынка" криптовалют организованный, и выступает за то, чтобы для физлиц покупка и продажа такого инструмента осуществлялась по аналогии с ОФЗ.

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. В ЦБ заявили, что к концу 2017 года представят концепцию регуляторной "песочницы", где будет осуществляться временное регулирование криптовалют.