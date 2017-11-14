Государство не будет защищать покупателей криптовалюты, заявили в Минфине

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Государство ни в какой мере не будет защищать покупателей криптовалюты в случае их обмана, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Главное ограничение будет связанно с тем, что лица, которые покупают криптовалюты, они не будут защищаться государством ни в какой мере. Если их обманут, значит, это их проблемы", — сказал он в кулуарах научно-практической конференции: "Правовое регулирование финансового рынка: традиции и новации".
"Кроме того, наши тезисы о том, что есть элемент признаков финансовой пирамиды, они на этой неделе подтвердились", — добавил он.
Он также рассказал, что Минфином прорабатывается идея ограничения по сумме первичного размещения криптовалют (ICO), но ее размер пока не определён.
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. В ЦБ заявили, что к концу 2017 года представят концепцию регуляторной "песочницы", где будет осуществляться временное регулирование криптовалют.