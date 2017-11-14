МЭА прогнозирует рекордный рост добычи сланцевой нефти в США к 2025 году

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Увеличение добычи сланцевой нефти и газа в США в ближайшем будущем станет крупнейшим в истории нефтегазовой отрасли, побив все предыдущие рекорды, говорится в базовом сценарии ежегодного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2017 (WEO-2017).

"По нашим прогнозам, добыча сланцевой нефти в США в период с 2010 по 2025 год увеличится на 8 миллионов баррелей в сутки, что станет крупнейшим устойчивым ростом добычи нефти в пределах одной страны за всю историю рынка", — говорится в прогнозе.

Наращивание добычи нефти в США (в первую очередь за счет сланца) до 2025 года будет крупнейшим драйвером роста предложения на рынке нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, считают в МЭА; к этому периоду рост производства американской нефти сравняется с темпами в Саудовской Аравии на пике ее экспансии, а спустя еще пару лет страна станет нетто-экспортером нефти.

После 2025 года, как ожидает агентство, добыча нефти в Штатах достигнет пика и начнет снижаться. Так, добыча нефти и конденсата в США к 2025 году вырастет на 35% с показателя конца 2016 года — до 16,9 миллиона баррелей в сутки, а затем начнет снижаться и к 2040 году опустится до 14,9 миллиона баррелей в сутки.

Добыча газа в США к 2040 году, на взгляд МЭА, достигнет 1,06 триллиона кубометров, что на 40% выше уровня конца 2016 года. Рост показателя также будет обеспечен (на 80%) производством сланцевого газа, которое к 2040 году достигнет 800 миллиардов кубометров. Кроме того, к 2025 году США станут крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ), считают в агентстве.

"Рост производства сланцевого газа (в США) будет особенно резким до 2025 года. В действительности, этот рост будет крупнейшим в истории рынка газа, учитывая, что в период между 2008 и 2023 годами увеличение показателя составит 630 миллиардов кубометров, что говорит о более быстрых темпах роста, чем наращивание добычи газа в СССР в 1974-1989 годах", — подчеркивает МЭА.