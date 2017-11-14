Майнинг криптовалют в России должен облагаться налогами, считают в ЦБ

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Майнинг криптовалют как бизнес должен регистрироваться и подпадать под налогообложение, считает первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

По ее словам, майнинг — это не столько деятельность по производству криптовалют, это более широкое понятие. Майнинг используется как правило при применении технологии блокчейн и является валидацией транзакции, которая в виде блоков представлена в этой технологии.

"Валидация осуществляется путем подбора сложных математический формул, действительно для этого требуется большая инфраструктура, поэтому, мы считаем, что это вид деятельности, безусловно. И как вид деятельности он должен быть зарегистрирован и подпадать под налогообложение", — сказала Скоробогатова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы имеем в виду юридических лиц и частных предпринимателей, которые таким видом деятельности хотели бы заниматься", — добавила она.

Законопроект о регулировании криптовалют в РФ, согласно поручению президента, должен быть принят Госдумой в первом полугодии следующего года.