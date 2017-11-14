Министр энергетики ОАЭ заявил о необходимости продлить сделку ОПЕК+

АБУ-ДАБИ, 14 ноя — РИА Новости. Нефтедобывающим странам, участвующим в соглашении о сокращении добычи нефти, необходимо продлить сделку, сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Нефтедобывающим странам определенно необходимо продлить сделку", — сказал аль-Мазруи, выступая в рамках министерской сессии на международной конференции ADIPEC.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В Вене 30 ноября состоится встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК. В преддверии этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят представители только пяти стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.