Quoine готова предоставить России технологии по обмену криптовалют

ТОКИО, 14 ноя — РИА Новости, Иван Захарченко. Компания по обмену криптовалют Quoine со штаб-квартирой в Японии готова предоставить технологии и платформу заинтересованным партнерам в России, сообщил в интервью РИА Новости CEO компании Quoine, которой принадлежит криптовалютная биржа Quoineх, Майк Каямори.

"Я бы хотел работать с кем-нибудь и в России, где мы также можем предоставить технологии и платформу", — сказал он.

Пока компания Quoine не работает в России, поскольку пока не прояснила ситуацию с вопросом о госрегулировании криптовалют. По словам главы Quoine, госрегулирование необходимо в отрасли, если криптовалюты можно обменивать на национальные валюты тех или иных стран.

"Мы не работаем в России, потому что мы не знаем, как там с регулированием. Все неизвестное это риск, — пояснил Каямори. — Поэтому нам бы хотелось сотрудничать с какой-либо российской прогрессивной компанией, которая была бы заинтересована в криптовалюте. Но самое важное, это чтобы правительство было последовательным, была уверенность в том, что хорошо, а что плохо".

По словам Каямори, "российские власти и российские учреждения должны просто взглянуть на Японию, на имеющиеся руководства и положения, а потом перенести их в Россию".

"Сингапур тоже смотрит на то, как это делается в Японии, потому что Япония находится на один шаг впереди", — сказал Каямори.

Касаясь опасений, что криптовалюты могут стать источником для махинаций и финансовых пирамид, он порекомендовал покупать криптовалюту только на бирже, которая подчинена государственному регулированию. "Если вам уже много лет и вы и так всем довольны, не надо связываться с цифровыми деньгами", — отметил он.