"Роснефть" выдала Иракскому Курдистану $1,3 млрд аванса за поставку нефти

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. "Роснефть" в течение 2017 года перечислила Иракскому Курдистану 1,3 миллиарда долларов аванса в рамках контракта на поставку нефти, говорится в отчете российской компании по МСФО.

"В течение 2017 года компания выдала аванс в общей сумме 1,3 миллиарда долларов США (75 миллиардов рублей по официальному курсу ЦБ РФ на даты перечисления аванса) правительству Курдистана в рамках контракта на поставку нефти", — говорится в тексте отчета.

Согласно материалам "Роснефти", в конце февраля 2017 года компания заключила с региональным иракским правительством Курдистана контракт на покупку и продажу нефти в адрес "Роснефти" в период с 2017 по 2019 год. Договор предусматривает предоплату. Покупателем продукции выступает трейдинговое подразделение "Роснефти" — Rosneft Trading SA.