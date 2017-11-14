Глава Quoine убежден, что криптовалюте необходимо госрегулирование

ТОКИО, 14 ноя — РИА Новости, Иван Захарченко. Рынок криптовалют обязательно нуждается в госрегулировании, если он связан с национальными валютами, и со временем все страны к этому придут, сообщил в интервью РИА Новости CEO компании Quoine, которой принадлежит криптовалютная биржа Quoinex, Майк Каямори.

"Это будет регулируемый рынок, и я думаю, что это правильно", — сказал Каямори, создавший в 2014 году вместе со своими единомышленниками платформу для обмена криптовалют Quoinex.

По словам Каямори, Япония стала первой страной, которая стала регулировать обмен криптовалют. "Корея, возможно, станет следующей. В начале будущего года там тоже будет регулирование. Так что все страны начнут регулировать свои обмены", — сказал глава Quoine.

"Мы представляем собой финансовое учреждение. Не на уровне банка. Но наши клиенты чувствуют себя более защищенными и в безопасности", — отметил Каямори.

По его данным, объемы транзакций Quoinex в прошлом месяце составили 7-8 миллиардов долларов. "За один месяц, это удивительно! Это деньги будущего, это цифровые деньги", — подчеркнул Каямори.

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