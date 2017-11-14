Bitcoin Classic будет торговаться вместе с Bitcoin Cash, считают эксперты

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin Classic (BTC) не исчезнет, как стали полагать некоторые участники рынка после сообщения организаторов проекта; BTC продолжит торговаться вместе с образовавшейся после разделения биткоина Bitcoin Cash (BCH), спекуляции по обеим криптовалютам будут продолжаться, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В пятницу, 10 ноября, представители Bitcoin Classic объявили о скором прекращении обслуживания проекта и призвали пользователей перейти на Bitcoin Cash. Сроки прекращении обслуживания BTC не сообщались, однако в течение полугодия у Bitcoin Cash, как говорилось в сообщении, исчезнет слово Cash, и эта криптовалюта сможет стать основным биткоином.

Помимо этого, влияние на торги продолжает оказывать отсрочка введения изменений в сеть биткоина. На прошлой неделе в системе биткоина должно было произойти обновление протокола (SegWit2x), которое бы изменило некоторые правила. Однако в преддверии этого события ряд участников системы и рынка в целом обратил внимание на ожидаемые проблемы в эффективности сети после предстоящего обновления, и оно было отложено на неопределенный срок.

На фоне данного сообщения курс Bitcoin Classic стал падать, а Bitcoin Cash (BCH) — расти. Так, в минувшие выходные курс BTC снизился на 10%, а общее падение менее чем за неделю составило 29%. Накануне курс BTC снижался до 5956 долларов, впервые с 29 октября опустившись ниже психологической отметки в 6 тысяч долларов. Образованная в ходе разделения биткоина криптовалюта Bitcoin Cash выросла в цене с пятницы на 40%, и вечером в воскресенье цена BCH была на отметке 2426 долларов.

Эксперты уверены, что Bitcoin Classic не пропадет, торги криптовалютой продолжатся. Однако они ожидают, что спекуляции в отношении криптовалют BTC и BCH продолжатся.

Спекулятивный рынок

"Да. BTC никуда не денется. BCH не станет основной валютой. Это просто фракционная политика", — считает технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz).

"Когда Bitcoin Cash и Bitcoin Classic разделились, организаторы раскола биткоина запаслись большим количеством BTC. Было обсуждено до разделения, что все, что им нужно было сделать — это дождаться роста цены BTC, а затем продать его, чтобы "раздуть" цену BCH. Многое из этого и происходит сейчас. Это все сводится к манипулированию ценами", — считает он.

Не первый альткоин

По словам Олшевича, Bitcoin Classic и Bitcoin Cash по сути являются альткоинами (альтернативные криптовалюты, образованные в результате форка — изменения правил проведения транзакций внутри сети — ред.) биткоина. "Что касается Bitcoin Classic — они (организаторы разделения — ред.) целенаправленно используют название "биткоин", чтобы запутать людей", — сообщил эксперт, отметив, что он наблюдал за этой историей около 4 лет.

Как считает обозреватель-экономист Максим Блант, в альткоинах нет ничего негативного.

"Надо иметь ввиду два момента. Во-первых, я, вы, — кто угодно может сделать завтра форк биткоина или принципиально новую криптовалюту и назвать ее "биткоин". У некоторых пользователей это вызовет легкий приступ шизофрении. у других — ярость, но сделать с этим ничего нельзя. Это оборотная сторона свободы. Во-вторых, многие появившиеся после биткоина альткоины действительно более технологичны, удобны, анонимны и так далее. Открытый код позволяет совершенствовать работающие системы, причем очень быстро", — заявил он.

По словам Бланта, вопрос, какая криптовалюта лучше и почему, какой альткоин выбирать — лежит на "рынке, сообществе криптовалют". "Я не исключаю, что Bitcoin Cash опередит по капитализации или по стоимости Bitcoin", — добавил он.

Такого же мнения по перспективам Bitcoin Cash придерживается основатель портала DeCenter Евгений Гордеев. "Данное движение со стороны BCH направлено на то, чтобы завоевать большую аудиторию сторонников биткоина в целом, желающих использовать биткоин в качестве валюты ежедневного пользования. К сожалению, на сегодняшний момент сторонников BCH не так много, как среди разработчиков, бирж, кошельков, так и конечных пользователей…. Bitcoin Cash, конечно же, продолжит жить", — считает он.