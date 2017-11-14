Bitcoin Classic будет торговаться вместе с Bitcoin Cash, считают эксперты

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin Classic (BTC) не исчезнет, как стали полагать некоторые участники рынка после сообщения организаторов проекта; BTC продолжит торговаться вместе с образовавшейся после разделения биткоина Bitcoin Cash (BCH), спекуляции по обеим криптовалютам будут продолжаться, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Помимо этого, влияние на торги продолжает оказывать отсрочка введения изменений в сеть биткоина. На прошлой неделе в системе биткоина должно было произойти обновление протокола (SegWit2x), которое бы изменило некоторые правила. Однако в преддверии этого события ряд участников системы и рынка в целом обратил внимание на ожидаемые проблемы в эффективности сети после предстоящего обновления, и оно было отложено на неопределенный срок.
На фоне данного сообщения курс Bitcoin Classic стал падать, а Bitcoin Cash (BCH) — расти. Так, в минувшие выходные курс BTC снизился на 10%, а общее падение менее чем за неделю составило 29%. Накануне курс BTC снижался до 5956 долларов, впервые с 29 октября опустившись ниже психологической отметки в 6 тысяч долларов. Образованная в ходе разделения биткоина криптовалюта Bitcoin Cash выросла в цене с пятницы на 40%, и вечером в воскресенье цена BCH была на отметке 2426 долларов.
Эксперты уверены, что Bitcoin Classic не пропадет, торги криптовалютой продолжатся. Однако они ожидают, что спекуляции в отношении криптовалют BTC и BCH продолжатся.
Спекулятивный рынок
"Когда Bitcoin Cash и Bitcoin Classic разделились, организаторы раскола биткоина запаслись большим количеством BTC. Было обсуждено до разделения, что все, что им нужно было сделать — это дождаться роста цены BTC, а затем продать его, чтобы "раздуть" цену BCH. Многое из этого и происходит сейчас. Это все сводится к манипулированию ценами", — считает он.
Не первый альткоин
Как считает обозреватель-экономист Максим Блант, в альткоинах нет ничего негативного.
"Надо иметь ввиду два момента. Во-первых, я, вы, — кто угодно может сделать завтра форк биткоина или принципиально новую криптовалюту и назвать ее "биткоин". У некоторых пользователей это вызовет легкий приступ шизофрении. у других — ярость, но сделать с этим ничего нельзя. Это оборотная сторона свободы. Во-вторых, многие появившиеся после биткоина альткоины действительно более технологичны, удобны, анонимны и так далее. Открытый код позволяет совершенствовать работающие системы, причем очень быстро", — заявил он.
По словам Бланта, вопрос, какая криптовалюта лучше и почему, какой альткоин выбирать — лежит на "рынке, сообществе криптовалют". "Я не исключаю, что Bitcoin Cash опередит по капитализации или по стоимости Bitcoin", — добавил он.