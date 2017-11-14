Нефть дешевеет в ожидании статистики по запасам в США

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть опускаются во вторник утром на фоне ожидания инвесторами данных по запасам нефти в США за неделю, при этом рынок отреагировал на изменение оценки МЭА по росту цен на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.55 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,33%, до 62,95 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,23%, до 56,63 доллара за баррель.

Трейдеры проявляют осторожность в ожидании данных от Американского института нефти (API) и Минэнерго США по запасам нефти в стране за неделю. Неделей ранее коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) выросли на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 457,1 миллиона баррелей. Теперь аналитики ожидают, напротив, снижения показателя на 2,85 миллиона баррелей, до 454,25 миллиона баррелей.

Рынок также реагирует на изменении прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по росту нефтяных цен. Так, МЭА ухудшило свою оценку по росту цен на нефть к 2025 году на 18%, до 83 долларов за баррель, к 2040 году — на 11%, до 111 долларов за баррель. Об этом говорится в базовом сценарии ежегодного прогноза агентства.

При этом стоимость сырья слабо поддерживается данными от ОПЕК по снижению добычи и повышению прогноза по спросу на нефть в мире. В ноябрьском докладе организации сообщалось, что ОПЕК в октябре снизила добычу нефти на 150,9 тысячи баррелей в сутки — до 32,589 миллиона баррелей в сутки. Прогноз по спросу на нефть в мире в 2017 году был повышен на 74 тысячи баррелей в сутки по сравнению с октябрьской оценкой, до 96,94 миллиона.

"Цены (на нефть — ред.), похоже, демонстрируют, что необходима пауза", — приводит агентство Рейтер слова главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенна (Greg McKenna).