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Экономика

Биткоин в шаге от обвала: чем обернется передел рынка криптовалют

08:0014.11.2017
(обновлено: 08:13 14.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Еще в августе самая популярная и дорогая криптовалюта в мире — биткоин — разделилась на две: Bitcoin Classic и Bitcoin Сash. Так решено было сделать, чтобы оптимизировать работу системы для массовых пользователей. Буквально на днях курс классического биткоина обвалился почти на 30%, а Bitcoin Сash, наоборот, подорожал на 35%, в воскресенье дойдя до отметки $2426. Вскоре биткоин начал отыгрывать падение, а "кэш" немного скорректировался. Впрочем, разработчики Bitcoin Classic не исключили: уже к маю 2018-го он перестанет существовать, а основной валютой станет Bitcoin Сash. C чем связан грядущий передел рынка криптовалют, ждать ли грандиозного обвала курса и приблизит ли это схлопывание биткоин-пузыря, — в материале РИА Новости. 

Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Что произошло 

Курс Bitcoin Classic рухнул на $600, до $6720, в субботу всего за несколько часов. В целом же за два дня криптовалюта подешевела на $1000, хотя вечером 8 ноября достигла очередного исторического максимума в $7880. Это произошло после того, как организаторы хардфорка SegWit2X отказались от своих планов.

Второе разделение биткоина SegWit2X было намечено на 16 ноября — должен был появиться еще один биткоин, который, как предполагалось, и станет основным. С этим согласились ключевые участники рынка и майнеры. Но, как поясняют наблюдатели, по мере приближения дня икс в сообществе возникли опасения, не походит ли это на попытку со стороны ряда крупных компаний сделать биткоин "своим".

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКриптовалюта биткоин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Криптовалюта биткоин

"Спекулятивно настроенные трейдеры начали покупать биткоины, чтобы к 16 ноября у них их стало в два раза больше. А в связи с тем, что разделение отменили, эти люди начали продавать биткоины и покупать Bitcoin Сash", — поясняет Алексей Брагин, технический директор биржи Safello, член совета директоров Blockchain Community. 

"В Bitcoin Cash есть некоторые отличия от обычного биткоина, которые делают его использование более удобным: например, он обеспечивает в два раза более быстрое подтверждение денежных переводов", — говорит Алексей Брагин.

"Кроме того, инвесторы ищут там, где выгоднее, и отмена SegWit2X ожидаемо повысила спрос на Bitcoin Cash, так как майнить его временно стало выгоднее, чем классический биткоин", — добавляет Александр Бородич, основатель блокчейна Universa. 

Ферма для майнинга криптовалют
CC BY-SA 4.0 / Marco Krohn / Cryptocurrency Mining Farm/ Cropped image
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Таким образом, сейчас Bitcoin Cash переживает в основном спекулятивный рост — сказывается ажиотажный интерес к этой валюте и приток новых инвесторов, которые раскачивают его в цене.  Но если Bitcoin Сash будет расти на протяжении четырех-пяти месяцев и начнет обходить классический биткоин и по капитализации, и по технологии, это будет прецедент для рынка криптовалют, а классический биткоин неизбежно начнет дешеветь.

Велик ли будет обвал

По мнению Брагина, речь не идет о том, что одна криптовалюта окончательно утопит другую, — скорее они смогут сосуществовать.

"Сейчас курс биткоина упал почти на столько же, насколько вырос курс Bitcoin Cash, что свидетельствует о том, что они — комплементарная пара", — отмечает аналитик.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКриптовалюта биткоин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Криптовалюта биткоин

Впрочем, по его словам, четкого уровня поддержки у Bitcoin Classic нет: все зависит от настроений и ожиданий рынка. Например, месяц назад казалось, что $3000 за биткоин это дорого, а 2011 году — что $3 за биткоин это дорого. Таким образом, курс классического биткоина, в случае если Bitcoin Сash станет основной валютой, может обвалиться и до $100.

"Инвесторы, чей портфель на сто процентов состоит из биткоинов, конечно же, потеряют деньги. Разумный инвестор диверсифицирует свой портфель, как и при любых инвестициях", — отмечает Вадим Валеев, гендиректор платформы Crypto Invest.

Наблюдатели все же склоняются к тому, что падение курса классического биткоина меньше $1000 маловероятно — это был очень важный психологический уровень для криптовалюты.

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© REUTERS / Stephen Lam/File Photo
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Когда лопнет пузырь

В ближайшем будущем резкого падения курса Bitcoin до минимальных показателей не произойдет, стоимость может варьировать в пределах пяти тысяч долларов и выше, а когда пройдет "биткоин кэш лихорадка", курс снова может пойти вверх, считает основатель блокчейна Universa.

По его мнению, нынешняя ситуация не является предвестником схлопывания пузыря. Bitcoin Cash не сможет заменить собой классический Bitcoin, пока он как минимум не демонстрирует устойчивую капитализацию: сначала валюта обогнала Ethereum, затем произошел резкий спад. При этом стоимость обычного Bitcoin возвращает свои позиции после обрушения.

© Fotolia / adrianbysiakЗолотой биткоин
© Fotolia / adrianbysiak
Золотой биткоин

"Мы ожидаем, что валюта продолжит укрепляться и в ближайшие месяцы может подняться до 9000 долларов", — прогнозирует Бородич.

Специалисты указывают на то, что последнее падение Bitcoin Сlassic находится в пределах восходящего канала, который начался еще в апреле 2017 года, и криптовалюта падала до нижней границы своего канала роста. Таким образом, если биткоин упадет ниже 5500, то, возможно, будет падать и дальше. 

"Так же как в случае с бумом доткомов — до какого-то уровня все считали, что так и надо, а потом всем стало очевидно, что это был пузырь. Так что сейчас, если Bitcoin Cash докажет свою состоятельность и станет основной валютой, тогда его курс вырастет, а курс биткоина упадет. Насколько — это решать рынку", — пояснил Брагин.

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