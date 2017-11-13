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Экономика

Компании оценили расходы на введение стандартов энергооборудования в России

17:0413.11.2017
(обновлено: 13:04 14.11.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновТЭЦ. Архивное фотоТЭЦ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Минэнерго рассчитывает в этом году принять единые правила технологического функционирования (ПТФ) в электроэнергетике. Предполагается, что стандартизация энергооборудования поможет минимизировать риски возникновения аварий.

Компании ставят под сомнение необходимость предложенных изменений и оценивают расходы на оснащение станций в миллиарды рублей.

Введение правил обсуждается не первый год. Поводом ускорить решение вопроса послужило пять крупных каскадных аварий в текущем году, повлекших за собой изоляцию частей энергосистемы и массовые отключения энергоснабжения потребителей.

По оценкам Минэнерго, крупные энергоаварии произошли из-за несогласованности действий компаний при эксплуатации и вводе нового оборудования. В министерстве полагают, что определение техпараметров оборудования, которое допускается к работе в Единой энергосистеме, и основных обязательных требований при его эксплуатации позволят минимизировать риски возникновения аварий. Минэнерго уже обсуждало с компаниями ПТФ, заключительное совещание у вице-премьера Аркадия Дворковича может пройти после 10 ноября.

О необходимости ПТФ компании не спорят и фактически такие правила уже существуют. "Все, в том числе импортные производители, желающие поставлять оборудование на наш рынок, должны соблюдать установленные технические параметры совместимости, обеспечивающие координацию по всей энергосистеме страны", — сообщили в пресс-службе "Т Плюс".

Города России. Тюмень. Архивное фото
© РИА Новости / Юлия Честнова
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Контроль за параметрами надежности и качеством электроснабжения осуществляется на нескольких этапах производства и транспорта электроэнергии. "Границы ответственности четко разделены между всеми участниками рынка, которые несут ответственность в зоне своей компетенции", — поясняют в "Россетях". То же самое относится и к крупным потребителям, они также несут ответственность за случающиеся по их вине технологические нарушения.

Объем ответственности и размер штрафов за нарушение ПТФ достаточно серьезен. "Он прописан в договорах между поставщиками и эксплуатантами. Есть система страхования различных рисков. Используя оба этих направления, мы находимся в общемировом тренде", — замечают в "Т Плюс".

Излишнее регулирование

Причины всех крупных системных аварий, произошедших в этом году, коренятся главным образом в неудовлетворительном техническом состоянии и действиях техперсонала, а вовсе не в несовместимости оборудования, сообщил источник на рынке, знакомый с ситуацией. Чтобы воздействовать на ситуацию, нужны инвестиции в обновление оборудования и повышение компетентности персонала, полагает собеседник агентства.

Уголь. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Принципы регулирования современной противоаварийной автоматики на станциях более сложны, чем прежняя релейная защита. Минэнерго должно четко ограничить границы, в которых применяются ПТФ. Нужно определить, до какого уровня регулятор должен диктовать конкретные технические требования к оборудованию, после чего регулирование должно носить характер исключительно штрафов, а техническая политика останется уделом энергетических компаний, считает гендиректор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов.

"Если не провести эту границу, то неизбежны безумные, и главное бессмысленные траты со стороны энергокомпаний на оснащение станций дополнительным оборудованием. Расходы тут, между прочим, исчисляются сотнями миллиардов рублей и сопоставимы с программами ДПМ", — отмечает он.

Предлагаемые изменения ПТФ приведут в том числе и к ужесточению требований к производителям оборудования. Кто-то будет в состоянии выполнить поставленные задачи, а кто-то нет. При этом нужно помнить, что вмешательство в конкуренцию при одновременном ужесточении требований почти всегда выводит на первый план импорт, замечает Кузнецов.

Ужесточение требований

Ранее "Русал" предложил ужесточить ответственность энергокомпаний за аварии. Для решения этой проблемы, по мнению директора компании по работе с естественными монополиями Максима Балашова, нужны изменения законодательства и в первую очередь закона "Об электроэнергетике", которые бы гарантировали должный уровень ответственности за нарушение параметров надежности и качества обеспечения электроэнергией.

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© РИА Новости / Андрей Рудаков
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Возможность добиваться возмещения убытков, в том числе в судебном порядке, уже предусмотрена действующим законодательством. Любой из участников рынка вправе ей пользоваться, напоминают в пресс-службе ФСК ЕЭС.

По мнению Минэнерго, прежде чем вести речь об ужесточении ответственности, нужно нормативно установить требования к функционированию энергосистемы, входящим в ее состав объектам электроэнергетики и электроустановкам потребителей. В частности, нужно как можно скорее принять правила технологического функционирования электроэнергетических систем (подготовлено и направлено в правительство РФ), сообщают в министерстве.

СГК, в свою очередь заявляет о том, что готова к ужесточению штрафов для производителей за аварии, но при одном условии – если они будут целиком выплачены потребителю. Это предполагает изменение самой системы штрафов. "Сейчас она работает как система регулирования цены на РСВ (рынок на сутки вперед — ред). С нас штраф собирают, независимо от того, пострадал потребитель или нет, а потребителю ничего не выплачивают, даже если у него есть прямые убытки из-за системной аварии", — отмечают в компании.

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