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Экономика

Эксперты объяснили, почему россияне не стремятся страховать жилье

17:1513.11.2017
(обновлено: 17:21 13.11.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНовостройка. Архивное фотоНовостройка. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Уровень проникновения добровольного страхования жилья в России крайне низкий; в регионах, за исключением Москвы, он не превышает 10%, сообщили РИА Новости эксперты российского страхового рынка.

Вывеска на здании министерства финансов РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Тема страхования жилья в РФ вновь начала обсуждаться после очередного трагического события. Девятого ноября при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли семь человек.

Глава Удмуртии Александр Бречалов пообещал, что власти окажут всем жильцам обрушившегося дома финансовую и ресурсную помощь. Так, семьи погибших при обрушении получат по 1 миллиону рублей, жильцам, чьи квартиры после обрушения невозможно восстановить, предоставят новые, а тем, кому на время экспертизы негде жить, арендуют жилье.

Низкое проникновение

Эксперты страхового рынка РФ рассказали агентству, что случаи, подобные обрушению жилого дома в Ижевске, обычно включены в перечень рисков по полисам добровольного страхования имущества и обладатели такого полиса имеют право на страховое возмещение в подобных случаях. Однако, по информации экспертов, проникновение данного вида страхования составляет порядка 5-10%.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Россияне не любят страховать квартиры и дома. Владельцы считают, что в этом нет необходимости. Если недвижимость и страхуют, то в больших городах и регионах с хорошим уровнем доходов. Это Подмосковье, Поволжье, Урал", — заявил директор дирекции розничного бизнеса СПАО "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.

"Уровень проникновения страхования жилья в России в целом крайне низкий. Речь о единицах процентов. Подавляющее большинство граждан надеется на компенсации от государства и муниципалитетов, как денежные, так и в виде нового жилья. И, в принципе, эти надежды, в случае резонансных происшествий чаще оправдываются, чем нет", — продолжил заместитель генерального директора по андеррайтингу страховой компании "Опора" Алексей Володяев.

По словам Княгиничева, проникновение добровольного страхования в России в среднем не превышает 5%. Хотя, по данным президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, эта цифра оптимистичнее — в российских регионах уровень проникновения добровольного страхования жилья не превышает 10%, а в Удмуртии, в столице которой и произошло обрушение, он составляет 5,9%.

Юргенс добавил, что к настоящему моменту исключением является Москва, где уровень проникновения страхования жилья самый высокий по России – он составляет примерно 50% за счет действия специальной городской программы.

Что страхуют

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© РИА Новости / Андрей Стенин
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Княгиничев сообщил, что среди клиентов страховых компаний популярным является страхование гражданской ответственности на время отпуска перед соседями в разных комбинациях.

"Есть двухнедельный полис, который страхует имущество на случай взлома, пожара или залива, протечки, короткого замыкания, грабежа и так далее. Всего за 400-600 рублей можно застраховать ущерб на два-три миллиона рублей. В целом популярны коробочные продукты, например, пакеты экспресс-страхования. Для этого нужно только прийти в страховую компанию и указать адрес квартиры или дома. Например, за 600 рублей можно застраховать внутреннюю отделку квартиры на 100 тысяч рублей", — уточнил он.

Минимальная страховка для деревянного дома начинается от 1-1,5 тысячи рублей, продолжил Княгиничев. "На эту сумму страхуется ущерб на 250 тысяч рублей. Во всех этих случаях выдается страховка без осмотра имущества. Если стоимость частного дома начинается от 2 миллионов рублей (в разных страховых компаниях минимальный уровень различный), то полисы предлагаются с индивидуальным андеррайтингом, с осмотром, с описанием имущества", — пояснил он.

Мужчина у автомобиля такси в Москве во время дождя. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Княгиничев отметил, что в портфелях страховых компаний, как правило, более 50% сделок приходится на страхование жилых домов и дачных домов, а квартиры, если и страхуют, то после дорогостоящего ремонта и, если были случаи, когда соседи сверху заливали. "Страхуют дома в частном секторе пригородов, поселков. В городах реже страхуют недвижимость", — добавил он.

По мнению Княгиничева, стимулировать людей страховать жилье должна сама жизнь и здравый смысл. "Сейчас в стране почти все жилье – в собственности граждан. А вместе с правом собственности приходит и ответственность за его содержание и сохранность… В случае утраты жилья от чрезвычайных событий можно рассчитывать на некую помощь государства. А вот ответственность за все бытовые риски человек несет сам… Так почему же не разделить этот риск со страховой компанией всего за меньше, чем один процент от стоимости в год?", — заключил эксперт.

Мировая практика

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А Володяев рассказал, что за рубежом, если говорить о странах с развитой экономикой, со страхованием жилья дело обстоит значительно лучше – там может быть застраховано в зависимости от страны от 30% до 80% жилого фонда.

Он подчеркнул, что роль профессиональных объединений страховщиков в страховании жилья в этих странах тоже значительно больше. Например, в Чехии после опустошительного наводнения 2002 года страховщики, по его словам, серьёзно вложились в научные разработки.

"В результате чего совместно с гидродинамиками Пражского университета была создана для территории Чехии модель, предсказывающая вероятности наводнения почти для каждой произвольно взятой точки на территории страны. При нашем ничтожном уровне проникновения об этом, к сожалению, приходится только мечтать", — заключил Володяев.

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Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Субботин
Оно конечно. Но вот когда приходишь за страховым возмещением, а тебе говорят предоставьте чеки. А ежели чеков нет, то и имущества нет. Не говоря уже о том, что чеки на термобумаге через пару лет выцветают в ноль, так еще они и находятся там где пожар, наводнение и т.д. Вот такое у нас страхование.
17:25
13.11.2017
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amakjob
Оно то конечно да, но что то мне подсказывает, что не совсем корректное сравнение с зарубежными странами. За бугром "жизнь в кредит" это норма (т.к процент по кредитам 1-1,5 ), соответственно без страховки вообще никуда. (это не считаю добровольного страхования). Да и если в лоб просто прикинуть с нашими ценами на страховку :
- дом за городом ( пусть 4 000 000 ) - 1 % как описано в статье - 40 000
- квартира ( пусть 8 000 000) - 1 % - 80 000
- машина ОСАГО - 7 000
КАСКО (ну если страховать то уж все) - 60 000
итого - 187 000 (год) / 12 = 15 600 . в месяц.
Сколько у нас там мин МРОТ ?
17:32
13.11.2017
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