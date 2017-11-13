Эксперты объяснили, почему россияне не стремятся страховать жилье

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Уровень проникновения добровольного страхования жилья в России крайне низкий; в регионах, за исключением Москвы, он не превышает 10%, сообщили РИА Новости эксперты российского страхового рынка.
Глава Удмуртии Александр Бречалов пообещал, что власти окажут всем жильцам обрушившегося дома финансовую и ресурсную помощь. Так, семьи погибших при обрушении получат по 1 миллиону рублей, жильцам, чьи квартиры после обрушения невозможно восстановить, предоставят новые, а тем, кому на время экспертизы негде жить, арендуют жилье.
Низкое проникновение
Эксперты страхового рынка РФ рассказали агентству, что случаи, подобные обрушению жилого дома в Ижевске, обычно включены в перечень рисков по полисам добровольного страхования имущества и обладатели такого полиса имеют право на страховое возмещение в подобных случаях. Однако, по информации экспертов, проникновение данного вида страхования составляет порядка 5-10%.
"Уровень проникновения страхования жилья в России в целом крайне низкий. Речь о единицах процентов. Подавляющее большинство граждан надеется на компенсации от государства и муниципалитетов, как денежные, так и в виде нового жилья. И, в принципе, эти надежды, в случае резонансных происшествий чаще оправдываются, чем нет", — продолжил заместитель генерального директора по андеррайтингу страховой компании "Опора" Алексей Володяев.
По словам Княгиничева, проникновение добровольного страхования в России в среднем не превышает 5%. Хотя, по данным президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, эта цифра оптимистичнее — в российских регионах уровень проникновения добровольного страхования жилья не превышает 10%, а в Удмуртии, в столице которой и произошло обрушение, он составляет 5,9%.
Юргенс добавил, что к настоящему моменту исключением является Москва, где уровень проникновения страхования жилья самый высокий по России – он составляет примерно 50% за счет действия специальной городской программы.
Что страхуют
"Есть двухнедельный полис, который страхует имущество на случай взлома, пожара или залива, протечки, короткого замыкания, грабежа и так далее. Всего за 400-600 рублей можно застраховать ущерб на два-три миллиона рублей. В целом популярны коробочные продукты, например, пакеты экспресс-страхования. Для этого нужно только прийти в страховую компанию и указать адрес квартиры или дома. Например, за 600 рублей можно застраховать внутреннюю отделку квартиры на 100 тысяч рублей", — уточнил он.
Минимальная страховка для деревянного дома начинается от 1-1,5 тысячи рублей, продолжил Княгиничев. "На эту сумму страхуется ущерб на 250 тысяч рублей. Во всех этих случаях выдается страховка без осмотра имущества. Если стоимость частного дома начинается от 2 миллионов рублей (в разных страховых компаниях минимальный уровень различный), то полисы предлагаются с индивидуальным андеррайтингом, с осмотром, с описанием имущества", — пояснил он.
По мнению Княгиничева, стимулировать людей страховать жилье должна сама жизнь и здравый смысл. "Сейчас в стране почти все жилье – в собственности граждан. А вместе с правом собственности приходит и ответственность за его содержание и сохранность… В случае утраты жилья от чрезвычайных событий можно рассчитывать на некую помощь государства. А вот ответственность за все бытовые риски человек несет сам… Так почему же не разделить этот риск со страховой компанией всего за меньше, чем один процент от стоимости в год?", — заключил эксперт.
Мировая практика
Он подчеркнул, что роль профессиональных объединений страховщиков в страховании жилья в этих странах тоже значительно больше. Например, в Чехии после опустошительного наводнения 2002 года страховщики, по его словам, серьёзно вложились в научные разработки.
"В результате чего совместно с гидродинамиками Пражского университета была создана для территории Чехии модель, предсказывающая вероятности наводнения почти для каждой произвольно взятой точки на территории страны. При нашем ничтожном уровне проникновения об этом, к сожалению, приходится только мечтать", — заключил Володяев.