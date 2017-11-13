Эксперты рассказали, изменятся ли цены на водку перед новым годом

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Цены на водку не вырастут в России накануне Нового года, считают опрошенные РИА Новости аналитики рынка.

"Цена на водку (в ближайшее время — ред.) меняться не будет. Рынок затоварен, объемы ее производства не снижались, предложение на рынке есть", — сказал агентству гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз также заявил РИА Новости, что не видит оснований для подорожания водки в преддверии Нового года.

Газета "Известия" ранее в понедельник написала, что стоимость шампанского и игристых вин к Новому году вырастет на 10-15%. Импортеры, которых опросило издание, утверждают, что это произойдет вследствие неурожая в Европе, в том числе во французской провинции Шампань.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, сказали, что не видят предпосылок для роста цен на шампанское в России накануне Нового года. При этом они отметили, что шампанское может подорожать в 2018 году, но в пределах 5%.