Эксперты рассказали, изменятся ли цены на водку перед новым годом

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Цены на водку не вырастут в России накануне Нового года, считают опрошенные РИА Новости аналитики рынка.
Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз также заявил РИА Новости, что не видит оснований для подорожания водки в преддверии Нового года.
Газета "Известия" ранее в понедельник написала, что стоимость шампанского и игристых вин к Новому году вырастет на 10-15%. Импортеры, которых опросило издание, утверждают, что это произойдет вследствие неурожая в Европе, в том числе во французской провинции Шампань.
Эксперты, опрошенные РИА Новости, сказали, что не видят предпосылок для роста цен на шампанское в России накануне Нового года. При этом они отметили, что шампанское может подорожать в 2018 году, но в пределах 5%.