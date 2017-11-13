Россия предложила Индии технологии систем "Платон" и ЭРА-ГЛОНАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноя — РИА Новости. Россия предлагает Индии приобрести технологии для ввода системы отслеживания грузового транспорта "Платон", а также автоматизированной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС, заявил первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих.

"Мы с самого начала говорили о том, что эта система ("Платон") не должна быть только внутрироссийской, мы хотели бы экспортировать эту технологию, она на сегодняшний момент достаточно нова", — заявил он российским журналистам в Дели, где прошла министерская конференция по транспорту под эгидой Международной дорожной федерации.

По словам Дитриха, система "Платон" является "одной из самых современных в мире". "Мы посчитали, что стандарт, который эта система, по сути, задала, может использоваться нашими соседями и партнерами, а с учетом того, что наши взаимные отношения с индийскими друзьями находятся на достаточно хорошем уровне и мы хотели бы развивать эти отношения, мы считаем правильным предложить наилучшие технологии, которые у нас есть, для использования на территории этой страны", — продолжил представитель ведомства.

Он добавил, что ввод в Индии этой системы особенно актуален в связи с развитием транспортных коридоров, в том числе "Север-Юг". По его словам, участники конференции, в том числе представители индийской стороны, "с интересом" отнеслись к системе "Платон". "Полагаю, у этого вопроса есть будущее", — отметил Дитрих.

Кроме того, Москва также готова сотрудничать с Индией касательно системы ЭРА-ГЛОНАСС. "Мы готовы делиться этой технологией и активно ее продвигаем на международном рынке. Уверен, что она может быть востребована и здесь", — заявил он.

Система "Платон" была введена в России 15 ноября 2015 года. Собранные средства идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.