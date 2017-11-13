Минтруд сообщил об увеличении числа официальных безработных

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан в России увеличилась на 0,1% за неделю и составила 711,1 тысячи человек по состоянию на 8 ноября, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Ранее ведомство уже сообщало о росте с 25 октября по 1 ноября 2017 года на 0,2%.
"С 1 по 8 ноября 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,1% и составила 711 080 человек", — сообщили в Минтруде РФ.
В 52 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольшее увеличение пришлось на Адыгею, Калмыкию, Карелию, Крым, Чувашию, Севастополь, Камчатский край, Сахалинскую b Калужскую области, Ханты-Мансийский автономный округ.
Минтруд напомнил, что на 1 ноября уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 0,9 % от численности экономически активного населения (на 1 ноября 2016 года – 1,1 %).
Также на 8 ноября 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 миллиона единиц.