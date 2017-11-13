Эксперт объяснил, как снизить уровень банкротств российских компаний

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Тренд на рост банкротства компаний в России может быть остановлен, если они перестанут закредитовывать свой бизнес, а будут искать в работе способы внутренней оптимизации, считает доцент Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян.

Пересмотреть политику

Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ранее сообщил, что уровень банкротств компаний в России в сентябре приблизился к историческому максимуму, достигнутому в октябре 2009 года. По данным аналитиков, в третьем квартале число банкротств в экономике РФ выросло на 3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 12,4% по сравнению с третьим кварталом 2016 года.

"Для того, чтобы остановить тренд банкротства компаний во многом нужно самому бизнесу пересмотреть свою политику в отношении финансовых левереджей и кредитов, а именно не закредитовывать свой бизнес, стараться искать внутреннюю оптимизацию процессов, работать больше с инвесторами, которые могут входить в уставные капиталы, привнося в компанию ликвидный оборотный и инвестиционный капитал", — сказал Мартиросян РИА Новости.

Он подчеркнул, что главное — ориентироваться не на темпы роста прибыли, а на сохранение финансовой стабильности и устойчивости в кризис. "Очень часто требуемые акционерами от бизнеса темы роста разрушают стоимость компаний в кризис, когда компания в погоне за прибылью закредитовывается, при этом не достигая своих целей по рентабельности", — пояснил собеседник агентства.

"В итоге мы наблюдаем часто в сегодняшней практике феномен "однорублевых" компаний, долг которых кратно превышает годовые показатели прибыли", — подчеркнул он.

Мартиросян считает, что со стороны государства изменить ситуацию помогла бы помощь российскому производителю в доступе к федеральным и национальным торговым сетям, каналам сбыта, у многих из которых таких возможностей нет. Также это и развитие института государственного заказа и ГЧП, где государство в ряде, в том числе инфраструктурных проектов, может выступить партнером в субсидировании кредитных, лизинговых, и иных процентных ставок.

По данным ЦМАКП, негативная динамика отмечена в строительном секторе. Здесь уровень банкротств в сентябре обновил исторический максимум — 242 строительные компании РФ считались банкротами. В торговле, пищевой промышленности и машиностроительном комплексе численность банкротств вернулась к максимальным значениям – в этих отраслях в сентябре 300, 33 и 29 компаний соответственно считались банкротами.

"Если мы говорим о банкротстве, где соревнуются две динамики — корпоративного долга и прибыли, то наиболее уязвимыми отраслями с риском такого явления могут быть строительство, транспорт, массовый FMCG (продукты питания), сельскохозяйственные предприятия полной цепочки переработки от сырья до готовой продукции", — полагает Мартиросян.

При этом, по словам эксперта, оценивать силу факторов падения доходов населения и ключевой ставки достаточно сложно, поскольку сам факт сокращения зарплат и безработицы очень волатилен и различается по индустриям.