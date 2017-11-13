Суд привлек АСВ к спору банка "Югра" и ЦБ об отзыве лицензии

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по ходатайству банка "Югра" привлек Агентство по страхованию вкладов (АСВ) к процессу по заявлению банка "Югра", в котором он требует признать незаконным приказ Центрального банка России об отзыве лицензии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По мнению представителя "Югры", действия АСВ станут предметом оценки в рамках настоящего судебного разбирательства, так как АСВ исполняло функции временной администрации банка с 7 июля до отзыва лицензии 28 июля.

Банк "Югра" в лице своих бывших топ-менеджеров и собственников просит признать недействительным приказ Центробанка от 28 июля. На предварительных слушаниях в октябре суд также принял дополнительное требование "Югры" к ответчику о восстановлении лицензии.