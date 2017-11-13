В "Роснано" рассказали, когда в России появится большая газовая турбина

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. "Роснано" рассчитывает, что большие газовые турбины, отсутствие производства которых стало причиной скандала с турбинами Siemens в Крыму, появятся в России в середине 2018 года, сообщил журналистам глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

"На сегодняшний день после испытаний окончательно доработана первая российская газовая турбина большой мощности — ГТД-110М. Оборудование монтируется и в этом месяце будет установлено на испытательный стенд Ивановских ПГУ для завершающих испытаний. Мы всерьез рассчитываем, что в середине будущего года в России появится работоспособная газовая турбина", — сообщил Чубайс.

В РФ в настоящее время не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это оборудование является основным на теплоэлектростанциях, но пока импортируется. На двух электростанциях компаний ОГК-2 и "Интер РАО" в РФ работают семь турбин мощностью 110 МВт производства НПО "Сатурн", входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха", но они требуют доработки, а промышленный выпуск их не налажен. Турбина не раз подвергалась критике со стороны "Газпром энергохолдинга", в который входит ОГК-2.

Доработкой турбин занимается совместное предприятие "Интер РАО", "Роснано" и НПО "Сатурн" — "Инженерный центр газотурбинных технологий". В СП 50% плюс одна акция принадлежат "Интер РАО", 40% минус одна акция — "Роснано", 10% — "Сатурну".

Siemens этим летом заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим немецкий концерн заявил о намерении разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими госкомпаниями.

В настоящее время Арбитраж Москвы рассматривает встречные иски Siemens и структур "Ростеха" по поводу законности поставки турбин для строящихся в Крыму электростанций.