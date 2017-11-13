Ткачев рассказал о превосходстве российских фермеров над американскими

КИСЛОВОДСК, 13 ноя — РИА Новости. Лидерство России в экспорте зерна в мире становится очевидным, и то, что американские фермеры нервничают по этому поводу, понятно, но это их проблемы, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"Если американских фермеров лихорадит, то это их проблемы, на фоне большого урожая в России, который будет порядка 130 миллионов тонн, по пшенице — 83 миллиона тонн", — сказал Ткачев в ответ на вопрос журналистов, что он думает по поводу сообщений о нервозности среди сельхозпроизводителей США из-за растущего экспортного потенциала РФ.

"Конечно, это рекорд, и на каких-то рынках мы оттесняем американцев, понятно — они несут потери, мы этому только рады, потому что на этом фоне богатеют наши сельхозпроизводители", — пояснил Ткачев.

Он отметил, что в целом, "сегодня задача стоит, чтобы на всей территории России цена на зерно была приемлемая, потому когда много зерна, много хлеба, всегда идёт на рынке снижение". "За счёт всевозможных инструментов — обнуление ставки железнодорожных тарифов, интервенции в госфонд — удастся простимулировать цены вверх и они будут справедливыми", — добавил министр. "Самое главное, чтобы везде была рентабельность, прибыльность, доходность, а значит и интерес к зерну в России не пропал", — уточнил Ткачев.

"Сто тридцать миллионов тонн это не предел, и я говорил это неоднократно, и 150 и 200 миллионов тонн мы способны в России произвести, задача — продать, найти новые рынки сбыта, заниматься глубокой переработкой зерна внутри страны, это тоже востребованный товар для экспорта", — добавил глава министерства.

"Значит, мы по-прежнему будем оставаться страной номер 1 в мире, которая производит качественное, экологически чистое зерно", — заключил министр.